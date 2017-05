El dúo londinense Oh Wonder, que sorprendió con varios simples adictivos entre 2014 y 2015, regresó en el pasado mes de abril con el simple Ultralife, su primera canción inédita en 2 años, un tema con pasta de éxito que además titula el segundo trabajo de este dúo británico formado por Josephine Vander Gucht y Antony West. Horas atrás cortaron un simple difícil de esquivar: "Heavy".





wonder





wonder 1



Oh Wonder, estuvo más de un año girando por todo el mundo y tocando un total de 162 conciertos en 112 ciudades distintas y los nuevos simples que han cortado en este 2017, reflejan más confianza y solidez en ese estilo de pop alternativo con el que nos cautivaran en su disco debut homónimo del pasado 2015.





En abril, los Oh Wonder protagonizaron una gira estadounidense que los llevó de nuevo al prestigioso festival californiano Coachella. Y durante la época de festivales veraniegos en el norte del mundo, harán parada en el Boston Calling, Sziget, Pukkelpop y Reading and Leeds, entre otros. Y en Junio, el 16, llegará en todos los formatos el álbum "Ultralife".





WONDER 2



Un placer presentarte lo nuevo de los ingleses Oh Wonder, como cada día acercarte a lo mejor de la música nueva desde el 93.7 de Fm Montecristo y aquí en Diario Uno.