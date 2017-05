Desde Noruega llega lo nuevo de uno de los integrantes de "Kings of Convenience"





"Kommode" es el proyecto paralelo de "Eirik Glambek" de la banda "Kings of Convenience". Lo nuevo de este proyecto explora sonidos un poco menos oscuros y bastante más amigables, con un tempo más elevado. Algo más "baleárico" dicho de otra manera y es justamente, así como suena "fight or flight or dance all night" el primer sencillo del disco debut de este colectivo llamado "Kommode".









Kommode







Para los que no conocen a Kommode: es el proyecto en solitario de Eirik Glambek Bøe, de Kings of Convenience. Este dúo nórdico basa su música en las guitarras acústicas, añadiendo ocasionalmente arreglos de cuerda o pianos, y recibe una gran influencia de bandas actuales como Belle & Sebastian y de otras clásicas como Simon & Garfunkel. También pueden distinguirse algunas pinceladas de Bossa Nova en la sonoridad de sus guitarras.





Recordemos que Erlend Øye, es el otro integrante de "Kings Of Convenience" e incursionó en plan solista, como así también, formó otro combo llamado "The Whitest Boy Alive". Ahora su compañero "Eirik Glambek" intentará sorprendernos desde "Kommode" y aquí te dejamos con el primer sencillo que promete instalarse en las radios de gran parte del mundo.





La mejor música nueva en Fm Montecristo 93.7 y Diario Uno, te presentamos a "Kommode" y "Fight or Flight or Dance All Night".