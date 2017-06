En 2005, un 06 de junio, Coldplay después de un año y medio de trabajo, lanzaba su tercer disco X&Y.





Coldplay , la que para muchos es la segunda banda más grande del mundo detrás de U2, por lo menos en los últimos 15 años, había generado tal expectativa por aquel tercer trabajo , que sus integrantes tuvieron que aislarse completamente del mundo para asegurarse que aquel disco pudiera superar a sus dos predecesores. "Fue muy difícil para nuestra familia y amigos," dijo el cantante Chris Martin, porque en aquel tiempo, " nos enfocamos tanto en el disco que era muy complicado comunicarse con ellos. Y, cuando terminamos el álbum, tuvimos que trabajar mucho para recuperar la amistad de la gente y salvar las relaciones."





coldplay 1



ayer 2



12 años atrás, Coldplay editaba el disco X&Y, y como había tanta expectativa, la compañía disquera, a fin de satisfacer la demanda de los admiradores de la banda inglesa, pusieron a disposición el llamado: "Coldplayer", un vínculo dentro del sitio web de Coldplay que les permitió a los fans, escuchar algo de lo nuevo, cuantas veces lo desearan. También les permitía conocer detalles del disco X&Y, cuya salida se demoró hasta un 06 de junio de aquel 2005.





El álbum presentó influencias de la música electrónica y fue producido por la banda y Danton Supple, y la demora en parte, tuvo que ver , con que las canciones que los miembros compusieron en primera instancia en el estudio, fueron descartadas debido a que satisfacían la proyección que querían desplegar en su estilo los ingles liderados por Chris Martin.





Los británicos estaban dispuestos a "reinventar la rueda ", y por ello demoraron mucho, estuvieron componiendo y grabando durante 18 meses en Gran Bretaña y Estados Unidos, y estos retrasos, ocasionaron pérdidas millonarias a su discográfica, que luego claro ,recuperó, porque desde que Coldplay publicó , X&Y el 6 de junio de 2005, aquel disco fue un éxito, y debutó en el primer puesto en las listas británicas, logrando permanecer allí cuatro semanas consecutivas. Fue el disco más vendido en 2005, y lereportó a Coldplay varios reconocimientos.





En 2006, ganó en la categoría de “Mejor Álbum Británico” en los Brit Awards, y se hizo con el galardón de “Mejor Álbum Internacional” en los premios Juno, Como resultado quedaron himnos como Speed of Sound, Fix You, Talk, o The Hardest Part, y allá en 2005 empezaron a coquetear con la música electrónica.





coldplay 4



coldplay 3



X&Y fue el disco que rompió con todo, y para muchos, fue el último disco del verdadero Coldplay, claro, está repleto de memorables canciones y baladas , esas que prefieren miles de fans de Chris martin y Cia.





coldplay 2



fmayer.jpg