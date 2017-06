Un 06 de Junio de 1965, Los Rolling Stones publicaban en Estados Unidos el simple "(I Can't Get No) Satisfaction" , el cual sería editado en Reino Unido recién el 20 de Agosto de aquel 1965. Aquella inolvidable canción fue grabada entre el 11 y el 12 de mayo , y menos de un mes después se daba a conocer como sencillo, convirtiéndose en el primer número uno de la banda en Estados Unidos y abriendo para los ingleses, una nueva etapa en cuanto al éxito comercial. Pero además, la temática y la tensión sexual con la que está cargado este temón, potenció esa imagen rebelde con la que coqueteaba el quinteto británico. Recordemos que en 1964, un diario había publicado, "¿Dejarías a tu hermana irse con un Rolling Stone?".