Evanescence regresa a Argentina el 2 de mayo

La banda liderada por Amy Lee que ha vendido más de 25 millones de discos desde su debut con "Fallen" en el año 2003, regresa al país luego de un exitoso tour por Estados Unidos.



Evanescence promete un repertorio cargado de éxitos tales como el single ganador de un premio Grammy por mejor "Hard Rock Performance", "Bring Me To Life", y otros hits como "Going Under" y "Call Me When You're Sober", posicionándolos como headliners mundiales.



Con sólo 3 discos de estudio en 20 años de trayectoria, el grupo se convirtió en un éxito gracias a la voz de su cantante y el apoyo de la misma en letras melancólicas compuestas sobre un piano clásico, en contraposición a la distorsión de Korn, Limp Biskit y Deftones, entre otros.

El grupo de new metal gótico estadounidense Evanescense se presentará el 2 de mayor en el predio bonaerense de Tecnópolis tras la gira "The Open Door" por Estados Unidos.