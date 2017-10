A las 21:00 del viernes 19 de octubre de 2007 , en un estadio de River Plate a explotar , empezaba a sonar Some day one day, un tema de Queen -grabado por Soda Stereo- cuya letra decía: "Si piensas volver algún día. Aquella secuencia era perfecta para la ocasión, y luego de esa review , segundos después, aparecieron los tres Soda con los primeros acordes de Juegos de seducción, allí Gustavo gritó : "¡Por fin! Una eternidad esperé este instante. ¿Saben qué acorde es este? ¡Sí! ¡Bienvenidos!".





10 años atrás, Soda Stereo iniciaba su serie de shows: "Me verás volver", un tour que seguiría en Bs. As. el 20 y 21 de octubre, para luego ir por nueve países del continente americano, Gustavo Cerati , Zeta Bosio y Charly Alberti volvían con la magia intacta, y el sueño stereo empezó en River el 19 de octubre de 2007, ya pasaron diez años, y en aquel momento , entre ese show en River, y el de la frase "Gracias Totales" de 1997, habían pasado otros diez años. En 2007, Soda Stereo volvía a abrir su página exitosa por un rato, y claro, a nivel musical, todo se había transformado, las vidas de ellos, de sus fans también, por eso volvieron a modificar la estructura, pero mantuvieron la esencia inicial, recurriendo en aquel momento a muchos de los primeros temas, a los que iniciaron la mística "stereo".





Me verás volver fue una gira que batió récords, que puso a toda la prensa a los pies de Soda, y que hizo temblar ciudades, fueron horas y horas de música tras diez años de separación. En aquella gira volvieron sobre sus primeros éxitos, sobre la energía primaria de temas como Tele Ka, o Te hacen falta vitaminas, pero lo hicieron con la actualización que les deparaba ese 2007. El comienzo del tour fue el 19 de octubre, y mostró un despliegue que encandilaba con el estilo particular del grupo, una puesta en escena con increíbles pantallas leds, con motores y luces especiales diseñadas por el inglés Martin Phillips, el mismo que había hecho shows de DAFT PUNK y otros grandes europeos. Consolas y demás instrumentos, más equipos de sonido formaban miles kilos de carga que se transportaban para mantener el mismo nivel de producción en todas las ciudades, luego un disco y un DVD llamados "Me verás volver" , tomaron aquel sonido en vivo y en imágenes, ese mix que recorrió el continente, reuniendo a más de un millón de personas en 22 conciertos, un tour que marcó un hito al realizar seis recitales en el Estadio Monumental de River Plate en la misma gira, superando la marca anterior de cinco, que solamente habían alcanzado los Rolling Stones. Un 19 de octubre, diez años atrás, empezaba la gira Me verá volver, y una década más tarde y ya sin Gustavo permanece el "sueño stereo".





