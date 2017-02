Enrique Iglesias se quedó con ganas de más en Cuba

Fue su primera vez en Cuba, y se quedó con ganas de más.El superastro del pop Enrique Iglesias pasó tres días en La Habana para grabar el video de su nuevo sencillo, "Súbeme la radio", pero el trabajo fue tan intenso que no tuvo tiempo de pasear por la isla."Que va, ya sabes que en esta carrera lleva uno siempre el tiempo medido... Apenas nos alcanzó el tiempo", dijo Iglesias a The Associated Press en una entrevista realizada vía email precisamente debido a su apretada agenda (estaba en camino a Dubai). "Lo que vi fue un pueblo volcado en amor y atenciones con nosotros. Nos la pasamos estupendo", expresó el cantante en referencia a su viaje de enero.El video, dirigido por el cubano Alejandro Pérez y en el que participaron el músico cubano Descemer Bueno y los puertorriqueños Zion y Lennox, se grabó en las calles del casco viejo de La Habana. También muestra a modelos y bailarinas cubanas, además de escuelas de baile de la isla.Pero los vínculos de Iglesias con Cuba no son nuevos.Su colaboración con artistas como Descemer Bueno y Gente de Zona en "Bailando" redituaron en éxitos: el video de esa canción, algunas de cuyas imágenes fueron grabadas en Cuba, es uno de los más vistos en la historia de un artista latino, con más de 1.900 millones de vistas en YouTube."Tengo muchos amigos cubanos y hacer algo en Cuba era una asignatura pendiente. Después de hacer varios vídeos con Alejandro Pérez, tantas colaboraciones que he realizado con mi amigo Descemer Bueno y después del éxito que obtuvimos con 'Bailando' y mis amigos de Gente de Zona, todo apuntó a que era el momento", dijo Iglesias, quien ha vendido más de 130 millones de discos alrededor del mundo."Con Zion y Lennox tenía ganas de trabajar y esta fue la ocasión perfecta", agregó.Iglesias, quien creció en Miami, sumó así a Cuba a la lista de países en los que ha grabado videos, entre los que se cuentan México, Canadá, Panamá, República Dominicana y España.Para Zion y Lennox fue también su primera visita a Cuba, lo que "la filmación aún más especial y mágica", dijeron los artistas boricuas en un comunicado de prensa.Sobre la pegadiza canción, Iglesias dijo que "estos temas tan sencillos son a veces los que más trabajo te dan".Para la grabación del video, utilizó la misma camiseta blanca manchada de sangre durante el accidente que sufrió en Tijuana, México, en 2015, cuando intentó agarrar un dron y sufrió cortaduras en varios dedos de la mano derecha que requirieron cirugía.Iglesias, quien ha lanzado 10 discos de estudio y dos compilaciones de éxitos, asegura que aunque no tuvo tiempo para hacer turismo, disfrutó de los cubanos."Flipé con la cantidad de gente en las calles. Gente muy cálida y hospitalaria", dijo, "igual que (el resto de) los latinos".