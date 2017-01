En ocho horas U2 agotó todas las entradas para un recital

La banda irlandesa U2 ha agotado en ocho horas las entradas para el concierto de la gira "U2: The Joshua Tree Tour" que recalará el 18 de julio en el Estadio Olímpico de Barcelona, según anunció hoy la promotora Live Nation.



No obstante, en la web de la compañía aún pueden encontrarse los llamados "paquetes VIP", que incluye asiento en primera fila y barra libre, entre otros regalos exclusivos, al precio de 430 euros.



Las entradas salieron a la venta esta mañana y se agotaron en cuestión de horas en la mayoría de lugares programados para la gira, si bien las del recital del Croke Park de Dublín, donde nació el grupo, se vendieron en solo seis minutos.



Según fuentes de Live Nation, la diferencia en el ritmo de venta en Barcelona se ha debido a que las entradas son nominales como medida de seguridad para evitar la reventa.



La banda irlandesa ya ha confirmado que ofrecerá un segundo concierto en grandes ciudades como Londres (9 de julio), Roma (16 de julio), París (26 de julio) y Amsterdam (30 de julio), pero no se han pronunciado todavía sobre si actuarán más de un día en Barcelona.



Quienes deberán esperar todavía son los seguidores del grupo de Canadá y los Estados Unidos, cuyas entradas salen a la venta mañana.



La gira, que conmemora el trigésimo aniversario del legendario quinto álbum de U2, "The Joshua Tree", dará inicio en Norteamérica el 12 de mayo y llegará a Europa el 8 de julio.