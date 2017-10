El soul en italiano de Zucchero llega a Mendoza

Septiembre y Octubre se ha presentado como una temporada increíble de shows en Mendoza, pasaron Dios Salve a la Reina, Fito Paez, Ian Anderson, llegan Git y Miguel Mateos, y este sábado estará el destacado rockero italiano Zucchero, además como broche a esta semana, el lunes tocará Santaolalla. Este sábado en Arena Stadium de Arena Maipú y desde las 21.30, viviremos otro recital exclusivo de FM AYER 98.1, la radio que es "parte de tu historia personal", festeja 25 años y celebra auspiciando varios de estos shows de nivel internacional, mañana es el turno del italiano de los sombreros: Adelmo Zucchero Fornaciari.





Dueño de un particular estilo, Zucchero supo conquistar a la audiencia mundial a pesar de cantar mayormente en italiano. Los condimentos que hicieron exitoso a este artista del norte de Italia fueron: bases funk y soul, algo de erotismo, y el romanticismo del Mediterráneo. Adelmo Fornaciari – quien fue apodado "Zucchero" (azúcar en tano) por una maestra de primaria- , comenzó su carrera en los años 70 y desde entonces cosecha éxitos en varias partes del mundo, siempre barriendo las fronteras del idioma. Claro que Zucchero se esmeró en esta vertiente y grabó temas en inglés, español y portugués y colaboró con artistas de renombre como: Paul Young, Sting, Sheryl Crow, Eric Clapton , su ídolo Joe Cocker, o B. B. King entre otros grandes.





Zucchero es un grande del rock mundial, y recientemente instaló un récord al tocar 22 veces en el Arena de Verona, un antiguo anfiteatro romano construido entre los siglos I y III, meses atrás, esta gran estrella del rock y el blues italiano , rompía todos los récords de este sitio con 22 funciones sold out en las que presentó su último disco, Black Cat, y ese mismo show con músicos de nivel internacional llega mañana a Mendoza , este sábado 21 de octubre a las 21:30, estará su magia en vivo en Arena Stadium en el complejo Arena Maipú, y las entradas se pueden comprar en la boletería del Arena Maipú, Tarjeta Nevada, Urban Peatonal, Alpaca o por Fullticker.com.ar. Algo de ello en esta nota que realizamos en Fm Ayer.





Zucchero nació en Forte dei Marmi en la Toscana, formó sus primeros grupos de rhythm & blues usando el nombre de Zucchero que le puso una maestra de la primaria y no su madre como creíamos , horas atrás contó en una entrevista a La Nación: -Sí. Yo era muy tímido, flaquito, también muy educado, muy respetuoso. Yo llegaba a la escuela y me quedaba en mi banco, solo, reflexionando. Y ella empezó a decir: "Qué dulce que sos, qué amoroso, sos mi azucarcito". Entonces empezó a decirme «mi zuccherino». Todos me tomaban el pelo recordó entre risas quien ahora es , Zucchero todo un nombre de la música mundial, y tenemos la suerte de tenerlo en Mendoza , mañana sábado 21 de octubre , han pasado 30 años desde que en 1987 y con el disco "Blue´s", tuviera su primer gran éxito, vendiendo más de un millón de copias. Tras este disco inició una gira junto a Joe Cocker y Miles Davis, y luego aparecería "Oro Incenso & Birra", álbum con el que llegaría la internacionalización de Zucchero, ya que en aquel trabajo contó con la colaboración de Eric Clapton, además, al poco tiempo, en el 91 llegó el éxito masivo cuando grabó "Senza Una Donna", un single que lo colocó en lo más alto de las listas de éxitos, llegando también a ser conocido en Estados Unidos. Esto lo posicionó definitivamente en la escena pop.





Fm Ayer te invita este sábado 21 de octubre a las 21.30 al show presentación del tour Black Cat, Zucchero en vivo en Mendoza. Entradas a la venta en boletería de Arena Maipú, Tarjeta Nevada, Urban Peatonal, Alpaca o por Fullticker.com.ar.





