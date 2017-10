El show de Linkin Park en homenaje a su cantante podrá ser visto en directo

El concierto que los miembros de Linkin Park ofrecerán el próximo viernes 27 de octubre, en el Hollywood Bowl, en homenaje a su cantante, Chester Bennington, quien supuestamente se suicidó el pasado 20 de julio, podrá ser visto en directo de manera gratuita, a través del canal de YouTube de la banda.





chester bennington linkin park cantante singer.jpg Chester Bennington



Así lo anunció el grupo mediante mensajes en las redes sociales en los que además confirmó la presencia de colegas como System of a Down, Blink 182, Bring Me The Horizon, el vocalista de Korn Jonathan Davis y No Doubt, entre otros.





Con entradas totalmente agotadas, el espectáculo "Linkin Park y amigos celebran la vida en memoria de Chester Bennington" será la primera presentación de la banda desde su show del 9 de julio, en la localidad británica de Birmingham, en lo que fue el último concierto del cantante, que once días después decidió terminar con su vida.





Las ganancias del concierto serán destinadas a la organización sin fines de lucro "Music for Relief", creada por el propio Bennington, destinada a la protección del medio ambiente y a ayudar a sobrevivientes de desastres naturales.