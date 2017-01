El rock late fuerte

El 2016 fue particularmente fructífero para un puñado de bandas mendocinas que vienen conquistando escenarios locales desde hace una década.





En Mendoza siempre hubo rock, vale aclararlo, pero es notorio cómo el empuje de las nuevas generaciones dio vida a una escena que en los últimos tiempos sorprendió por sus canciones, profesionalismo, estética y poder de convocatoria.





Agrupaciones como Usted Señalemelo, Trílicos, Pasado Verde y Huge The Cara tienen una base de fans que compra sus discos (o los escuchan en plataformas digitales), sigue sus novedades en las redes sociales y está ávida de compartir novedades, como canciones o videoclips.





De esta manera, espacios como N8 Estudio, el Le Parc y la Nave Cultural han sido testigos de cómo adolescentes y jóvenes asisten en masa a ver en acción a sus bandas favoritas, las cuales no son de Buenos Aires o el exterior, sino 100 por ciento mendocinas.





También está el caso emblemático de Mi Amigo Invencible, que con el objetivo de buscar mayor proyección para su música y el firme propósito de no separarse, se afianzó en la escena indie porteña, pero siguió siendo una banda de rock mendocino. Desde que se instalaron en la Capital Federal nunca abandonaron la presencia en su provincia, acaparando ya portadas de revistas y suplementos nacionales.





A modo de cierre del 2016, Diario UNO invitó a referentes de estas agrupaciones a hacer un balance de estos 12 meses que marcan un antes y un después en una escena cuyo ascenso responde a varios factores.





Los elegidos fueron: Mariano Castro, de Mi Amigo Invencible (MAI); Padi Andresen, de Trílicos; Exe Stocco, de Pasado Verde; Marce Conno, de Huge The Cara, y Lucca Beguerie Petrich y Gabi Orozco, de Usted Señalemelo.





De la charla propuesta surgieron reflexiones con respecto al presente de este rock local sub 25. Una conclusión en la que concordaron todos fue que el ascenso de esta música indie o alejada del mainstream la hicieron todos juntos: tocando a la par, grabando discos, siendo auténticos y difundiendo su trabajo de forma independiente y sostenida.





En un año que además estuvo marcado por la partida de íconos como Prince y David Bowie, el rock local no fue ajeno a esta triste tendencia.





Durante la entrevista, los músicos lamentaron la muerte de Rodrigo Cebolla Cara, voz y trombón de La Skandalosa Tripulación, banda de rock latino que en una década de historia se convirtió en una de las más convocantes que tiene la provincia.





Los festivales y las giras

Dos grupos locales lograron algo enorme este año: formar parte de las grillas de festivales icónicos. Hablamos de Mi Amigo Invencible, que participó del BUE en la misma fecha que sus ídolos The Flaming Lips y Wilco. El sexteto, además, fue invitado a un encuentro internacional de bandas en Brasil.





Sobre por qué se mudaron a la Capital del país y si ante hechos como estos sienten que les rindió frutos, Mariano Castro aseguró: "Irnos a Buenos Aires fue una decisión personal porque era la manera de seguir tocando y todos habíamos decidido que queríamos dedicarnos a esto. Tocar en el BUE fue satisfactorio, nos sentíamos como fans viendo a nuestras bandas favoritas, y digamos que seguimos en el período de luna de miel con la ciudad y la escena de allá".





En tanto que Usted Señalemelo se convertirá en marzo en la primera banda mendocina en tocar en la versión argentina del Lollapalooza. Además, el trío estuvo de gira en Chile, por distintas provincias del país, tocó varias veces en Buenos Aires y está grabando su segundo disco.





Al respecto de si ellos han pensando en radicarse fuera de su provincia en busca de más oportunidades, el guitarrista Gabi Orozco indicó: "Lo hemos pensado muchísimas veces, pero hasta ahora no hemos sentido la necesidad de hacerlo".





Por su parte, el baterista de ese trío, Lucca Beguerie Petrich agregó: "Si viviéramos en Buenos Aires, tendríamos que tocar todos los fines de semana en un lugar diferente. Desde Mendoza , sentimos que podemos ir a tocar allá cada tres meses y que el público tenga ganas de vernos. A la vez, podemos tocar en Chile, en San Juan o en el Sur".





Distinto es el caso de los jóvenes de Trílicos, el grupo formado por Francisco Montilla, Padi Andresen y Andrés Nelson, quienes promedian los 22 años y hace 10 días se despidieron de Mendoza con un show en Grita Silencio, que fue inolvidable para ellos y su público.





"Tomamos la decisión como banda de irnos a probar cómo se hacen las cosas desde allá. Pensamos grabar el disco en Buenos Aires y vivir la aventura de tener una banda de rock allá. Queremos irnos ahora, que somos jóvenes, tenemos ganas y podemos hacerlo", explicó Andresen.





La escena y el público menduco

En la aventura que significa generar música que se transmite de forma multimedial, es universal y se esparce por las redes sociales, el público local ha sido tanto espectador como protagonista de esta energía vital que impregnaron los grupos de rock mendocino a la escena.





Como nunca antes, un posteo de Facebook, un video en YouTube o una "reseña" publicada en un portal digital significó para los oyentes una invitación a escuchar sonidos nuevos, hechos por gente de acá y que vive las mismas realidades.





Los videoclips (en muchos casos dirigidos por realizadores que también forman parte de la nueva generación del cine provincial) y su transmisión constante en el canal Acequia ha sido también fundamental para acercar al público a estas bandas.





"Hace poco, mi mamá y mi hermana debatían en casa sobre quién era mejor: Mariana Päraway o Agustina Bécares por los videos que ven en Acequia. ¡No lo podía creer! Hubo, sin dudas, un cambio cultural", contó Castro, quien aunque vive en Buenos Aires viaja a Mendoza cada tanto y vino a pasar las fiestas.





En ese sentido, Exe Stocco, cantante y fundador de Pasado Verde, agregó: "El público, quizás por una cuestión generacional, también se amigó con la idea de escuchar música que no es mainstream y por ende no tiene una calidad increíble, pero que lo emociona igual. En definitiva, lo que hace que te guste una banda o no, es si sus canciones te tocan o te hacen sentir algo".





Los chicos de Huge The Cara, en tanto, que crearon la banda hace apenas tres años, tuvieron una exposición pronta al éxito por sus canciones pegadizas y cuidados videos. Tanto así que hasta tuvieron repercusión internacional.





Tras lanzar en 2015 el CD Mexico on the moon, descubrieron que cada vez los escuchaban más desde México.





"Las estadísticas de Facebook nos empezaron a mostrar que se metía cada vez más gente de México y un día nos llegó una invitación a un festival con bandas indie de allá. ¡No lo podíamos creer! Este año volvimos y pudimos hacer varias fechas", contó el líder del grupo, Marce Conno.





El mainstream y el indie

El mainstream es un término inglés castellanizado para hablar de la cultura de masas. En el caso de Mendoza y su rock contemporáneo, podría decirse que no hay radios que difundan la música local al mismo nivel que la música que se hace en Buenos Aires o del exterior.





En este sentido, cobran vital importancia, como ya mencionamos, las redes sociales y un especie de boca en boca virtual que fluye a través de Twitter, Facebook, YouTube y Bandcamp.





"Cuando estuvimos en Brasil, mucha gente nos decía que a ellos de Argentina solo les llegaban discos de (Andrés) Calamaro y que lo nuevo que se está produciendo no llega", confirmó Mariano Castro de MAI.





"Evidentemente hay algo que los medios masivos locales se están perdiendo y es pasar la música que es de acá y que hay una gran porción de público que quiere escuchar", agregó Marce Conno, de Huge The Cara.





Desafíos, proyectos y más rock

El 2017 depara aventuras y escenarios para estos jóvenes rockeros de Mendoza.





Usted Señalemelo está grabando su segundo disco de estudio, el cual están produciendo ellos mismos, y lo piensan presentar el 1 de abril próximo, en el Hipódromo de San Isidro, cuando formen parte del Lollapalooza.





Mi Amigo Invencible seguirá tocando en Buenos Aires y empezará a pensar en el sonido que vendrá después de La danza de los principiantes, editado en 2015. Hay ideas de no grabarlo solamente en la capital del país.





Pasado Verde hace unas semanas presentó su tercer disco, Fuego y flora, este año van a presentarlo en todos los espacios que puedan y planean abrir su abanico hasta Chile y Buenos Aires.





Huge The Cara presentó en noviembre pasado el video Disappear, primer corte del disco Pakanusa, que saldrá en 2017.





Los Trílicos, en tanto, mudan sus vidas a la "ciudad de la furia", donde se abocarán de lleno a grabar el que será su tercer álbum de estudio. Vale aclarar que el primero salió bajo el nombre original del grupo, Medieval Society, que después mutó a Trílicos.





