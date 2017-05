El regreso a Manchester de Ariana con grandes invitados

Grande anunció en sus cuentas en las redes sociales que el concierto "One Love Manchester" se realizará en la ciudad en el campo de cricket Old Trafford a casi dos semanas de que un atacante suicida matara a 22 personas en el concierto de la estrella pop en Manchester.





Otros artistas que se presentarán en la gala solidaria son Pharrell Williams, Miley Cyrus, Usher, Niall Horan y Take That.





Las ganancias serán destinadas a un fondo de emergencia creado por la ciudad de Manchester y la Cruz Roja Británica.





Los boletos saldrán a la venta este jueves.





"No nos rendiremos ni actuaremos por miedo. No permitiremos que esto nos divida. No dejaremos que el odio gane", expresó Grande en un comunicado.





"Nuestra respuesta a esta violencia deberá ser unirnos más, ayudarnos, amarnos más, cantar más fuerte y vivir de una manera más bondadosa y generosa que antes", continuó la joven artista estadounidense.





"Se supone que la música sirve para sanarnos, para unirnos, para hacernos felices, y seguirá haciéndolo", agregó la cantante de 23 años.





Su anuncio ayer en Twitter logró, en menos de tres horas, 140 mil "me gusta" y fue retuiteado 64 mil veces.

Los promotores del concierto ofrecen entradas gratis para aquellos seguidores que se encontraban en el Manchester Arena la noche del ataque terrorista.





Ariana, en tanto y luego de su actuación este domingo en Manchester, continuará con su gira mundial, la misma que la traerá a nuestro país, el 5 de julio al escenario del DirecTV Arena de Buenos Aires.