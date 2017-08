El paso de las cuerdas a la inmortalidad

Cuatro años pasaron desde que la Orquesta de Guitarras Tito Francia comenzó a darle vida a lo que sería su proyecto más preciado, su primer hijo. Durante ese tiempo, más de 40 conciertos brindó la orquesta, tanto en escenarios locales como nacionales, ganando premios en reconocimiento a un trabajo que hoy, por fin, toma vuelo propio al quedar registrado para la eternidad.





Este jueves la Orquesta de Guitarras presentará su primer trabajo discográfico en el teatro Independencia.





La agrupación de músicos que nació en el 2013 en una charla de café entre quienes actualmente son sus directores, Sergio Santi (ex Trovador de Cuyo) y Pablo Budini, tuvo como objetivo continuar con el sueño del eximio compositor, guitarrista y exponente cultural mendocino Tito Francia. Y gracias al apoyo de la Municipalidad de Guaymallén , el deseo se hizo realidad.





"Viene de una idea de hace años que tuvo el maestro Tito Francia. Él me la trasladó a mí y me gustó el hecho de armar una orquesta. Hoy francamente lo veo con más razón que no era un proyecto para hacerlo solo. Se necesita la compañía de un gran músico. Pablo (Budini) entregó todo desde el primer día. Me dijo: 'Sí, metámosle, vamos para adelante'. Y así fue como se dio, porque es de la única forma en que se puede hacer esto, con un equipo", recuerda Sergio Santi, que además de compartir la dirección de la agrupación de guitarras con Budini, ambos trabajan junto con los codirectores Adrián Santi y Hugo Budini, que desde un principio participaron en la creación de la Orquesta.





orquesta-tito-francia-3.jpg



Y llegó el día en el que su álbum debut verá la luz de la sala mayor de Mendoza y sentirá los calurosos aplausos del público.





"La presentación del disco es casi como un debut. A pesar de que sea un repertorio que venimos tocando hace mucho, las mariposas están. Más allá de los conciertos que hemos hecho y de la experiencia, estamos con todas las expectativas para este concierto", confiesa Pablo Budini, mientras Santi completa: "Es algo muy especial lo del disco. Es como que te metés en el espíritu de todo lo que hemos ido grabando. Es soltar algo que has tenido mucho tiempo guardado y lo tenés que hacer porque así es la vida. Y ver que cada tema tiene algo especial. La orquesta lo vive como una pasión. Estamos todos muy ansiosos".





El director además adelanta que ya tienen suficiente material para un segundo trabajo discográfico.





Obras que van desde el folclore argentino, el tango y temas de películas a la música universal, con su sello distintivo: el inconfundible sonido de Cuyo. Así es la Orquesta de Guitarras Tito Francia.





El ensamble tocará durante cerca de dos horas y compartirá con su público el amplio repertorio que conforma el disco en cuestión que, según Pablo, "es un recorrido bastante ecléctico".





orquesta-tito-francia-2.jpg



Tendrá cinco composiciones originales: dos de Sergio Santi, dos de Pablo Budini y otra del músico Ricardo Bazán. También una versión del Himno Nacional Argentino; un homenaje a la Municipalidad de Guaymallén con la canción Flor de Guaymallén; una versión de El verano de Vivaldi; Zamba azul dedicada a Tito Francia, su autor, y hasta un particular homenaje a la música cuyana con un popurrí de temas y músicas de películas como la obra de Lalo Schifrin Misión imposible.





La Orquesta de Guitarras Tito Francia desplegará su magia a través de los tres contrabajos Rubén Ripamonti, Bruno Riolobo y Marcos Ríos; Pablo Quiroga en percusión; cuatro guitarrones (Martín Morales Mounier, Mauricio Echevarrieta, Nahuel Jofré y Cristian Gómez, estos últimos tres músicos también cantarán en el show), y las 17 guitarras: Ricardo Bazán, Leonardo Palma, Exequiel Sandoval, Omar Rodríguez, Eduardo Alejo Caylá Canciello, Fernando Aguilar, Hugo Budini, Diego Ferreira, Adrián Santi, Ismael Pelaia, Javier Lucero, Hernán García, Paulo Amaya, Javier Schillagi, Marco G. Merlo, Huayma Tulián y Leandro Riolobo.





Orquesta de Guitarras "Tito Francia" de la Municipalidad de Guaymallén



Como invitados especiales estarán artistas que formaron parte de la orquesta en sus inicios como los cantantes Juan Carlos Romero y Víctor Figueroa, Fana Martínez Sellanes en acordeón, Claudia Putalivo en danza y Charly Pereira Moreno en percusión.