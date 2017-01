El pájaro cantor aterriza en Mendoza

"A menos de un año de haber editado mi primer disco como cantautor, Sentidos, ya estaba a cargo del cierre de una de las noches de La Tonada. Era muy importante ese apoyo", manifestó al respecto.

El artista nacido en Bahía Blanca (Buenos Aires) aterrizará este viernes en Rivadavia y el jueves 9 de febrero, en el Festival Nacional de la Tonada.En diálogo cony ya ubicado cómodamente en el micro que en unos días lo traerá a la provincia, Pintos habló del gran año que tuvo y de lo que el futuro le depara.–Fue un momento muy emotivo. Ese día hubo una tragedia vial en la ruta del departamento y se suspendió la fecha. Pudimos, a pesar de todo, que la música nos permitiera transitar esa tarde tan dolorosa de una forma más amable. Al final, la música nos cobijó y nos contuvo a todos. Fue luminoso y sanador, de otro modo, hubiese sido muy difícil para nosotros (él y su equipo) irnos de la ciudad con toda esa angustia adentro.–Tengo recuerdos muy bonitos y sensible de ambos festivales, no solo de Tunuyán. Cuando recién empezaba a cantar mis propias canciones, más o menos en 2004 y 2005, esos eran festivales que me daban espacios muy importantes. En los grandes festivales, los números clásicos de la música argentina, que no son pocos, son los que hacen los cierres. Era una jugada muy fuerte para un artista que recién empezaba, pero en estos departamentos de Mendoza , tanto las comisiones como el público y hasta mis colegas de aquellos años, depositaron mucha confianza en mí. Por eso, hoy, que me va bien y mis canciones son conocidas, recuerdo aquellos primeros votos de confianza con mucha emoción.–Eso es cierto. Más que ciudades, he visto muchos festivales crecer enormemente y me he dado cuenta de que hemos crecido juntos. Encuentro estos festivales cada vez más comprometidos con su sentido y el apoyo que el público les brinda. También veo un apoyo cada vez más del público y un orgullo creciente por esos festivales que son de su lugar de origen.–Cada uno hace la actividad que más le place. Yo aprovecho para leer, porque son muchas horas de viaje las que hacemos y a mí me gusta mucho leer. Jugamos a videojuegos, pero también se conversa mucho. Hay un equipo de gente que viene conmigo, que comparte mucho y con la que vamos definiendo movimientos que vayamos a hacerle al concierto de la noche siguiente. En otras ocasiones, se hace música. Cenamos, para lo cual alguno a veces prepara una comida especial. Es un lugar muy cómodo y somos gente que convive muy bien.–Siento que logré ese punto de objetividad que necesitaba. Lo experimenté durante el viaje que fue la grabación y producción, y de la mano de los productores que tuve, Leiva, en la parte que se hizo en España, y Martin Terefe, en la que se produjo en Inglaterra.–Yo mismo experimenté sorpresa durante la creación y grabación del disco. No puedo asegurarlo de parte del público, porque me gustaría que lo digan ellos, pero sí siento con total seguridad que logramos dar un paso más en lo que yo pretendo que sea mi estilo dentro de la música. Eso lo siento y me enorgullece.–Mucho (risas). Falta mucho.–La gira de verano termina en febrero. En marzo, viajo a España y Colombia para hacer promoción del disco. En abril, hago el concierto que cerré para México y ese mismo mes inicio la gira nacional del álbum, con la que voy a presentar el CD en varias provincias. En mayo voy a España a dar conciertos y luego sigo presentándolo en Argentina.