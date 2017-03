Horas atrás apareció en las redes "Big boys", el primer 'single' del disco póstumo que dejó grabado Chuck Berry antes de morir el pasado fin de semana, y esta ya puede escucharse, como una presentación del álbum,"Chuck", que llegará el 16 de junio próximo y ya puede pre ordenarse, este trabajo es el primero con temas inéditos desde 'Rock It', de 1979.





Chuck Berry







"When I was just a little boy like you, I wanted to do the things the big boys do", canta Chuck Berry en este tema, que arranca con un 'riff' de guitarra que recuerda al de su clásico 'Johnny B. Goode'. Algunas de las canciones del álbum datan de los años 80, y el resto fueron grabadas en los tres últimos años de vida de Berry, a pesar de su delicada salud.





La leyenda del rock'n'roll había grabado en varios estudios de Saint Louis 10 temas, ocho de ellos de su autoría, con la participación de artistas invitados como Gary Clark Jr., Tom Morello, Nathaniel Rateliff y la base de su grupo habitual, compuesto por su hijo Charles Berry Jr., su hija Ingrid Berry, su nieto Charles Berry III, el bajista Jimmy Marsala, el teclista Robert Lohr y el batería Keith Robinson.





La compañía discográfica ha hecho pública también el 'tracklist' del disco, con títulos como 'Darlin'', 'Jamaica Moon', '"Wonderful Woman', 'Big Boys', 'You go to my Head', '3/4 Time (Enchiladas)', 'She Still Loves You', 'Dutchman', 'Eyes of Man' y 'Lady B. Goode', compuesta como "una secuela espiritual" de 'Johnny B. Goode'