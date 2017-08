El nuevo tema de Agapornis "es muy bailable"

Agapornis es una de las bandas más seguidas por el público joven. El jueves por la tarde, el grupo de cumbia pop que se popularizó hace pocos años lanzó un nuevo tema llamado "Mueve la cintura".





Melina Lezcano contó qué siente luego de esta noticia: "'Mueve la cintura' es el nuevo corte, salió ayer a la luz. Nos divierte mucho porque es recontra bailable, te hace mover sí o sí. Está protagonizado por Mati Napp y bailarines, es una coreo muy sarpada".





Agapornis - Mueve la Cintura



"El tema lo hicimos junto con López Rossi, la semana que viene haremos una movida de prensa. Por ahora no tenemos pensado lanzar discos pero vamos a ir sacando singles de a poquito", agregó.





Y más tarde afirmó: "Para fin de año veremos si sacamos disco o si sacamos tres singles para explotar el verano. Hoy en día el disco es más complicado. Está bueno que las canciones peguen y que se escuchen solas. En un disco se pierden canciones copadas, nos ha pasado".





Para completar, Melina declaró: "Hace poco tuvimos una gira en EEUU, en Nueva York y Miami, nos fue increíble y no lo podíamos creer. Pactamos otra gira para febrero en EEUU, para la costa oeste. En esta época tendremos mucho festival y evento privado. La idea es no viajar tanto para no morir en el camino, ja".