El nuevo disco de Depeche Mode será presentado el 17 de marzo

El grupo británico de pop y rock Depeche Mode publicará mañana en diversas plataformas su nuevo simple y anunció que su disco número 14, "Spritit", verá la luz el próximo 17 de marzo.



El trío oriundo de Essex informó que mañana publicará en las diversas plataformas el nuevo simple "Where's The Revolution", cuyo anticipo se escuchó en la conferencia de prensa de octubre de 2016 y confirmó que el productor fue James Ford, integrantes del duo electronico Simian Mobile Disco.



El último album de Dave Gahan, Martin Goore y Andy Fletcher fue "Delta Machine", de 2013, y para esta nueva etapa preparan una gira europea para la primera mitad de año, mientras que está latente el tour sudamericano para la segunda parte de 2017.



Con 37 años de trayectoria, Depeche Mode se erigió como uno de los grupos más convocantes e influyentes de la música moderna, gracias a la utilización de sonidos oscuros y densos que emergían de sus sintetizadores.



De confirmarse el arribo al país, sería la segunda visita de los británicos luego de 7 años, cuando bajaron a presentar "Sounds of The Universe".