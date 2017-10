Kick el disco perfecto de INXS cumple 30, aquel combo australiano que debutó en 1980, que tres años más tarde alcanzaba popularidad internacional y que en 1985 se consolidaban con el disco Listen Like Thieves y el simple What You need, lograría el triunfo mundial a partir de la edición su obra maestra, el álbum Kick, un 19 de octubre de 1987.





A 30 años de la edición de KICK, podemos decir que fue, tal como su nombre lo indica, un disco que irrumpió como una patada en las radios, un álbum que les proporcionó un gran número de premios, simples en los Top 10 de los principales ránkings, y el único número uno que lograrían en los Estados Unidos, el simple "Need you tonight". Kick marcó una notable evolución sonora, y simples como el citado Need you tonight, así como Mystify, Never tear us apart , Devil Inside y New Sensation se impusieron en las radios y las pistas de todo el planeta, y creemos que en estos títulos, todos hits, podemos resumir el impacto de aquel trabajo, es más, en aquel momento , allá en 1987, hasta Keith Richards dijo que los Rolling Stones debían sonar como los australianos, quienes encarnaban un mix perfecto de rock y pop, más un front man impecable en su registro vocal, y su dominio sexy del escenario.





Sin dudas fue la obra insuperable de INXS y este disco que llegaba 30 años atrás un 19 de octubre les dio fama eterna. En "Kick", el productor Chris Thomas fusionó el funk y el soul de "The Swing" con el rock mainstream de "Listen Like Thieves". En una entrevista con MusicRadar, Andrew Farris declaró: "La fusión de funk y rock siempre estuvo en nuestras cabezas. Estábamos muy entusiasmados con la idea de superponer dos tipos de canciones y géneros juntos". Esta combinación, junto con la destreza de escribir canciones entre Andrew y Hutchence resultó en el producto homogéneo que fue "Kick": un álbum enérgico, emocional y optimista. "Guns in the Sky", el tema que abría el disco, describía el estado del mundo y su obsesión por las armas. Pero el resto del álbum se centraba en temas de diversión, amor y exceso; de conexiones instantáneas entre dos personas que forman un vínculo que durará para siempre, como en "Never tear us apart" , o "Need You Tonight" que exclamaba intimidad.





Pero no fue fácil, tras la finalización del disco el manager del grupo Chris Murphy voló inmediatamente a Nueva York para reproducir el álbum terminado ante los altos ejecutivos de Atlantic Records. El sello discográfico rechazó el álbum, sintiendo que los elementos funk y dance alienarían a los rockeros tradicionales que los seguían desde el disco anterior. A pesar de las protestas de Atlantic y su oferta de un millón de dólares para producir el álbum de nuevo, Murphy resistió e ideó una estrategia para publicar "Kick". Sin que Atlantic lo supiera, Murphy organizó una reunión con el personal de la división de promoción en radio del sello para hacerles escuchar "Need You Tonight". Así encontró el camino cuando la canción comenzó a sonar en las radios universitarias, recibiendo una enorme difusión en esas emisoras. Mientras tanto, INXS estaba tocando en bares y auditorios universitarios por toda América del Norte. Rápidamente, "Kick" se estaba haciendo popular entre los fans estadounidenses. La estrategia de Murphy funcionó, y Atlantic finalmente agregó a "Kick" en su calendario de lanzamientos, y fue lanzado en octubre de 1987. A poco de su salida, fue aclamado por la crítica mundial, proporcionando a la banda una enorme popularidad a escala global. Alcanzó el puesto número 1 en Australia, el número 3 en el Billboard 200 de los Estados Unidos, y el número 9 en el Reino Unido. En los Estados Unidos, el álbum pasó un total de 81 semanas en el Billboard 200, quedando 19 semanas consecutivas en el Top 10. Fue un álbum optimista que produjo cuatro sencillos que ingresaron al Top 10, "New Sensation", "Never Tear Us Apart", "Devil Inside" y el número uno "Need You Tonight".





Este disco emblemático tendrá una edición de colección conmemorativa que se estrenará el próximo 24 de noviembre. Esta reedición incluirá rarezas, demos y grabaciones inéditas. La versión remasterizada estará disponible en 3 CDs y 1 Blu-Ray. Además, la banda australiana lanzará un vinilo de 180 gramos edición especial. El audio de este disco fue remasterizado por Giles Martin y Sam Okell.

Junto a esta notica, INXS compartió el tráiler oficial de este lanzamiento. "Puedes escuchar diversos elementos, escuchas a la banda, puedes escuchar a Michael(Hutchence) cerca de ti, escuchas su respiración", comentó Giles Martin sobre el material. Y hasta se rumorea que en este 2017, INXS comenzaría una gira conmemorativa por el 40 aniversario de la banda.





Este es el tracklist:

Disco uno – Álbum original

1. "Guns In The Sky"

2. "New Sensation"

3. "Devil Inside"

4. "Need You Tonight"

5. "Mediate"

6. "The Loved One"

7. "Wild Life"

8. "Never Tear Us Apart"

9. "Mystify"

10. "Kick"

11. "Calling All Nations"

12. "Tiny Daggers"

Disco dos – Demos, mixes y más

1. "Move On" (Guitar Version)

2. "I'm Coming (Home)"

3. "Mediate" [Live From America]

4. "Never Tear Us Apart" (Live From America)

5. "Kick" (Live From America)

6. "On The Rocks"

7. "Do Wot You Do "

8. "Mystify" (Chicago Demo)

9. "Jesus Was A Man" (Demo)

10. "The Trap" (Demo)

11. "Guns In The Sky" (Kick Ass Remix)

12. "Need You Tonight" (Mendelsohn Extended Mix)

13. "Move On"

Disco tres – Mixes y lados b

1. "Never Tear Us Apart" (Soul Version)

2. "New Sensation" (Nick 12" Mix)

3. "New Sensation" (Nick 7" Mix)

4. "Devil Inside" (Extended Remix)

5. "Devil Inside" (7" Version)

6. "Devil Inside" (Radio Edit)

7. "Different World" (12″ Version)

8. "Different World" (7" Version)

9. "Need You Tonight" (Big Bump Mix)

10. "Need You Tonight" (Ben Liebrand Mix)

11. "Need You Tonight" (Mendelsohn 7″ Edit)

12. "Guns in the Sky" (Kookaburra Mix)

13. "Calling All Nations" (Kids On Bridges Remix)

14. "Shine Like it Does" (Live)

Disco cuatro – Blu-Ray

1. Kick – mezclado en Dolby Atmos y High Definition Audio

2. Promo Videos – "Guns In The Sky," "New Sensation," "Devil Inside," "Need You Tonight," "Mediate," "Never Tear Us Apart," "Mystify," "Kick"





