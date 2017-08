"El mantel de Olivia" presentará su corte de difusión

La banda mendocina de Pop Rock "El mantel de Olivia" ofrecerá un show en vivo, donde presentará oficialmente el primer corte de difusión "Aguas Vivas".





Además compartirán escenario con Vital Vestigio. Será el domingo 27 de agosto, a las 22, en el espacio Le Parc.





El quinteto mendocino integrado por Martín López (voz líder), Andrés Espasandín (teclados), Lucas Dimatteo (bajo y coros), Juan Manuel Schenone (guitarra y coros) y Jeremías Casetti (batería), nació en 2016 para unir inquietudes e influencias musicales.





EL MANTEL DE OLIVIA - AGUAS VIVAS // MARFIL SESSIONS



Con sus composiciones propias recorren aires de funk, disco, psicodelia, country, con frescura pop siempre presente.





Actualmente trabajan en la edición de su primer disco y lanzaron el primer corte de difusión "Aguas Vivas", tema filmado y grabado en vivo en Estudio Marfil.





Jamiroquai, illya kuryaki and the valderramas, The Beatles, Genesis, The Police, Eruca Sativa, entre otros artistas, son parte de la influencia musical que cada uno de los músicos une en este proyecto de la música mendocina.





Además de su single, interpretarán canciones inéditas como "Amor Oeste", "Rockstar", "Canción de verano" y Tatuaje.





Para sumar psicodelia al encuentro, compartirán escenario con Vital Vestigio. La cita es el domingo 27 de agosto, a las 20, en el espacio Le Parc.





mantel-3.jpg



*EL MANTEL DE OLIVIA EN VIVO*

Banda invitada: Vital Vestigio.

Músicos: Martín López (voz líder), Andrés Espasandín (teclados), Lucas Dimatteo (bajo y coros),

Juan Manuel Schenone (guitarra y coros) y Jeremías Casetti (batería).

Día y hora: domingo 27 de agosto, a las 20.

Lugar: sala Tito Francia. Espacio Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén).

Entrada: $60 anticipada en San Martín Sur 2255, Godoy Cruz y $90 (taquilla).





mantel-2.jpg



Fuente: Prensa Lengua Original.