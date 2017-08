El Indio Solari anunció que sacará un nuevo disco

El Indio Solari no sólo habló con una radio para defenderse después de todos los palos que recibió tras su último recital en Olavarría.

También adelantó que trabaja en un disco nuevo, un libro ilustrado, como una historieta, y planea crear una banda paralela a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado,





"Estoy trabajando en el disco próximo. Viene el proceso de master en el que me pongo medio 'nazi'. Cuando el disco me dice 'me tenes podrido de tanto sacar y poner cosas', ahí está listo", afirmó en conversación con la radio Big Bang en FM La Patriada.





"Sale también un libro que estuve trabajando con un dibujante meses atrás. Estoy contento con eso. Vamos a aclarar una cosa: no es 'El delito americano', son escenas de 'El delito americano'. Delito americano es una cosa que vengo haciendo desde hace tiempo que nunca publiqué, esto se parece a un libro infantil, un libro ilustrado. La gente lo describe como una historieta", concluyó.