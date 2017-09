El disco más caro de la historia

La subasta organizada por el controvertido empresario farmacéutico estadounidense Martin Shkreli para vender el único ejemplar de un álbum del mítico grupo de rap neoyorquino Wu-Tang Clan terminó con una puja de más de un millón de dólares, y varios interrogantes.





El magnate, que había adquirido en 2015 esta edición única de "Once Upon a Time in Shaolin", un álbum doble de Wu-Tang Clan del que solo se había publicado un ejemplar, lo puso a la venta la semana pasada.





Pero el miércoles, Shkreli fue enviado a prisión por una jueza neoyorquina que revocó su fianza a raíz de una amenaza dirigida a la excandidata presidencial Hillary Clinton.

Wu-Tang Clan - Once Upon a Time in Shaolin - Rivals Martin Shkreli Leak Este es uno de los vídeos en directo en los que Shkreli aparece escuchando Once Upon a Time In Shaolin. Fue resubido a YouTube el 9 de noviembre y, en tres días, supera las 600.000 reproducciones.





La subasta en eBay terminó como estaba previsto el viernes por la noche con una puja vencedora de 1,025 millones de dólares. No se divulgó la identidad del pujante pero su perfil en eBay muestra que busca frecuentemente objetos relacionados con el mundo de la música.





Dado que Shkreli está en prisión, no se sabe cuándo ni cómo llegará "Once Upon a Time in Shaolin" a su comprador.





Wu-Tang Clan ya dejó claro que según las cláusulas de venta del álbum, este no puede ser comercializado antes de 2103, aunque su propietario puede dejar que se escuche en privado.





Mientras avanzaba la subasta, también surgieron interrogantes sobre la autenticidad de "Once Upon a Time in Shaolin".





En una investigación publicada el jueves, Bloomberg News aseguró que puede no tratarse de un verdadero álbum de Wu-Tang Clan sino de un elaborado montaje del productor marroquí Cilvaringz, que buscó contribuciones de miembros del grupo.





Shkreli fue apodado "el hombre más odiado de Estados Unidos" después de haber subido repentinamente el precio de un medicamento contra del sida de 13,5 dólares a 750 dólares por pastilla.





El polémico empresario farmacéutico, de 34 años, fue condenado el mes pasado por cargos de fraude accionario y quedó en libertad tras el pago de una fianza de 5 millones de dólares a la espera de conocer su sentencia.





Pero una juez revocó la fianza después que de Shkreli ofreciese una recompensa a quien pudiera arrancar un mechón de cabello a Clinton, un comentario que él insistió en que era una broma.