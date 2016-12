El décimo "Archive Collection" de McCartney se lanzará el 24 de marzo

"Flowers in the dirt" (1989), el décimo lanzamiento de la colección de Paul McCartney "Archive Collection", ganadora de varios premios Grammy, verá la luz el 24 de marzo, según informó en un comunicado Universal Music, MPL y Capitol, discográficas responsables del lanzamiento.



El álbum "Flowers in the dirt", número 1 a nivel internacional en 1989, será editado en formato de doble CD, doble vinilo, digital y una caja de 3CD más DVD "deluxe" con vídeos inéditos, letras y notas de McCartney, el catálogo fotográfico que hizo Linda McCartney y un libro de 112 páginas contando la historia de cómo se hizo.



"Flowers in the dirt" unió a McCartney con Elvis Costello, autor de un tercio del álbum ("My Brave Face", "You Want Her Too", "Don't Be Careless Love" y "That Day is Done").



Entre los productores están Mitchell Froom, Trevor Horn, David Foster, Steve Lipson, Costello y el propio McCartney.



El guitarrista de Pink Floyd David Gilmour toca en "We Got Married" y Georges Martin firma los arreglos de cuerda de "Put It There".



Las sesiones de "Flowers In The Dirt" comenzaron en 1987 y la mayor parte del álbum fue grabado en el estudio del ex Beatle, Hog Hill Mill, en East Sussex.



Durante las sesiones, cuenta la discográfica en su comunicado, Costello convenció a McCartney para desenterrar su "icónico" bajo Höfner por primera vez en años, algo que él recuerda como una sugerencia "rara porque ya lo había aparcado".



"Pensaba que ya me quedaba pequeño. Comencé a tocarlo otra vez y nunca volví a mirar atrás. Es genial que Elvis me animara a sacarlo", decía McCartney.



El álbum original contiene 12 canciones y ha sido remasterizado para todos los formatos en los estudios Abbey Road.



La edición Deluxe contiene dos discos con 18 bonus tracks de "demos" inéditas escritas e interpretadas por McCartney y Costello.



"Las demos son muy recientes y por eso queríamos incluirlas en esta caja. Lo bueno de estas canciones es que acaban de ser escritas, por lo que no hay nada más reciente que éstas. No las había escuchado en siglos pero cuando lo hice sabía que teníamos que publicarlas", señala el músico.



Fuente; EFE