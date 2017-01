El correo inglés emitirá estampillas en homenaje a David Bowie

El servicio de correos británico emitirá en marzo una serie de estampillas en homenaje al fallecido músico David Bowie, con imágenes de las portadas de sus discos más famosos, informó un portavoz de esta institución.



Según consigna un cable de la agencia EFE, se tratará de la primera vez que el servicio postal británico dedicará una emisión a un artista solista.



El lanzamiento está previsto para el 14 de marzo y constará de diez motivos diferentes, que incluirán las tapas de los álbunes "Hunky Dory", "Aladdin Sane" y "The rise and fall of Ziggy Stardust".



"Los sellos de Royal Mail celebran a esta figura única. David Bowie estuvo al frente de la cultura contemporánea y ha tenido una influencia en las sucesivas generaciones de músicos, artistas, diseñadores y escritores", manifestó el vocero del correo.





Bowie falleció el 10 de enero de 2016, a dos días de haber cumplido 69 años y haber lanzado su último disco de estudio "Blackstar".





Fuente: Efe vía Télam.