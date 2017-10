"La hija de la lágrima", "Say no more" y "El aguante", tres discos que Charly García grabó en la década del '90 serán editados por primera vez en formato vinilo, anunció la compañía Sony Music.





Se trata de tres trabajos registrados en 1994, 1996 y 1998 que marcaron toda una etapa en la carrera del genial artista, en la que puso énfasis en cuestiones conceptuales por sobre el formato canción que había caracterizado su carrera hasta el momento.





Lluvia Charly García



"La hija de la lágrima" es un disco doble en donde alterna canciones como "Chipi-Chipi", "Víctima", "La sal no sala" y "Andan" con pasajes instrumentales como "Jaco y Chofi", "Atlantis" y "Calle" entre otros, con lo cual conforma una suerte de ópera rock vernácula.





"Say no more" fue el eje central del concepto artístico que Charly encaró en esa década, un disco por momentos caótico en el que aparecen algunos resabios de su obra ochentosa en canciones como "Alguien en el mundo piensa en mí" y "Cuchillos", retomada años más tarde por Mercedes Sosa, en un recordado álbum conjunto.





CHARLY GARCIA, VUELA, Me tiré por vos VIDEO FULL



Finalmente, "El aguante" retoma la idea de canciones aunque con un sonido y un clima que conservaba el concepto creado en "Say no more", con canciones como la que le da título al disco, "Pedro trabaja en el cine", una nueva versión de "Tu arma en el sur", un cover de "Dos edificios dorados", de David Lebón y Liliana Lagarde, y versiones en castellano de "Tin soldier", de Small Faces, y "It won't be wrong", de The Byrds