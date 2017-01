Dylan anunció un disco triple nuevo para marzo

El trovador Bob Dylan, reciente ganador del Premio Nobel de Literatura, anunció este martes que el 31 de marzo lanzará "Triplicate", el primer disco de estudio triple de su carrera, que incluirá treinta nuevas grabaciones de clásicos de la música estadounidense.



Cada uno de los tres discos llevará un título individual y presentará una secuencia de diez canciones que comparten la misma temática. Este nuevo lanzamiento, producido por Jack Frost (seudonimo del propio Dylan), se convertirá en el álbum de estudio número 38 de Bob Dylan y el sucesor de "Fallen Angels", a principios de 2016.



"Triplicate" estará disponible simultáneamente en varios formatos, incluyendo un digipak de 3CD y una edición numerada de lujo en vinilo (3 LP). También está disponible en iTunes para pre-venta y ya está disponible el primer tema en streaming en Youtube, "I Could Have Told You".



Para este nuevo lanzamiento, Dylan y la banda que lo acompaña en las giras se reunieron en los estudios Capitol de Hollywood para grabar canciones especialmente seleccionadas de varios compositores estadounidenses, como Count Basie, Tony Bennet, Stan Getz, Bill Evans, Charles Strouse y Lee Adams, Jimmy Van Heusen, Harold Arlen y Ted Koehler, Harold Hupfield y Cy Coleman y Carolyn Leigh. Los títulos de cada uno de los discos son "'Til The Sun Goes Down", "Devil Dolls" y "Comin' Home Late".



En esta edición triple, Dylan acentua su veta crooner y su obsesión con Sinatra y toma el repetorio de la musica popular estadounidense de los 30, 40, 50 y 60, una jazz cantado, ya que se trata de canciones interpretadas por el mismo Sinatra, Tony Bennett, Ella Fitzgerald, Nat King Cole, Doris Day, Billie Holiday, Glenn Miller,The Ink Spots y Dorothy Lamour, entre otras grandes figuras.



Los dos álbumes anteriores que el artista publicó con composiciones del cancionero estadounidense, "Fallen Angels" (2016) y "Shadows in the Night" (2015), tuvieron un gran éxito en todo el mundo y recibieron nominaciones a los Premios Grammy en la categoría de Mejor Álbum Vocal de Pop Tradicional.



En diciembre de 2016, Bob Dylan recibió el Premio Nobel de Literatura que otorga la Academia Sueca "por haber creado nuevas expresiones poéticas en la gran tradición de la canción estadounidense".