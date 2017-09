Divididos ofrecerá un recital sólo "para menores de edad"

Divididos ofrecerá el domingo 15 de octubre, a las 18, un concierto apto para menores de edad en el Teatro Flores, ubicado en Avenida Rivadavia 7802, de la Ciudad de Buenos Aires.





Al show "no podrán acceder los mayores de 18 años que no vengan acompañados por un menor, ni lo niños menores de 3 años", según dice el comunicado del trío comandado por los ex Sumo Ricardo Mollo y Diego Arnedo.





divididos-35.jpg



También se aclara que en el predio no estará permitida la venta de bebidas con alcohol ni se permitirá fumar, por tratarse de un evento en el que los chicos serán prioridad, y se sugiere llevar tapones para los oídos para protección de los más chicos.





El show se llevará a cabo un día después de un concierto previsto en el mismo lugar para mayores, para el cual ya se encuentran las entradas agotadas.