David Bowie murió hace un año, el 10 de enero último se cumplió el primer aniversario y se daba cuenta de los homenajes y de cuánto lo sigue extrañando el público de todo el mundo.





La semana pasada, sin embargo, llegó la novedad de que Sony Music lanzó un EP con canciones inéditas y autorizadas por su familia.





Grabada durante la sesión del último y 28º CD de Bowie, No Plan es una de las tres grabaciones finales que aparecen en el Lazarus Cast Album.





Los otros singles se llaman: Killing A Little Time y When I Met You, y ahora están disponibles por primera vez en plataformas digitales de streaming.





La primera canción en ser presentada como corte de difusión se llama No Plan y ya tiene video, el cual fue dirigido por Tom Hingston.