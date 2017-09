Depeche Mode presentó el video "Cover me"

La banda británica Depeche Mode, que a comienzos de 2018 llegará a la Argentina para un show en el estadio Único de La Plata, presentó mundialmente el video de "Cover me", uno de los cortes de su último álbum, "Spirit", lanzado al mercado en marzo último.

El grupo conformado por Dave Gahan, Martín Lee Gore y Andrew Fletcher, que cuenta con más de treinta años de trayectoria, es considerado uno de los más influyentes de la música contemporánea y es mencionado en el documental de la BBC de Londres sobre los cincuenta años del rock mundial como "los padres del rock electrónico".

Como en cada uno de sus trabajos, en los que está presente la búsqueda permanentemente de la excelencia, sobre todo, en manos de Gore, el compositor y alma del grupo, siempre hicieron mucho foco a la hora de realizar sus videos y para ello trabajaron con los mejores directores a nivel mundial, lo que les permitió generar contenido audiovisual recordado en la historia de los videos musicales.

Así es el caso de "Cover me", dirigido por el reconocido fotógrafo y director alemán Anton Corbijn, en el que el video muestra un pensativo Dave Gahan, vestido de astronauta, vagando por las calles de Los Ángeles como si estuviera a la deriva por el espacio.

"Fue una gran sorpresa para mí lo que terminamos haciendo con este video. Siempre tuve la idea de que la canción está dividida en dos: la música está acá y luego podés como transportarte al espacio e ir a otro lugar", expresó el magnético Gahan, en un comunicado de prensa.

Depeche Mode, que cuenta con clásicos como "Personal Jesus", "Strangelove", "Behind the Wheel", "Never let me down again", "Everything counts", "Policy of truth", "Enjoy the silence", "Walking in my shoes", se presentará en Argentina el 24 de marzo de 2018, en el Estadio Ùnico de La Plata , en el marco del "Spirit World Tour".