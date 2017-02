David Bowie opta a dos premios Brit un año después de su muerte

El cantante David Bowie opta mañana, poco más de un año después de su muerte, a dos premios Brit de la música británica, en las categorías de mejor álbum, por "Blackstar", y mejor artista masculino del año en el Reino Unido.



Los galardones más prestigiosos de la música británica se entregarán este miércoles por la noche en una gala en el estadio O2 Arena de Londres, presentada por Dermot O'Leary, conductor de programas de talentos como "The X Factor", y Emma Willis, cara visible del programa competidor, "The Voice UK".



En una ceremonia cuyas entradas se vendieron por 105 libras (130 dólares), están previstas las actuaciones de Robbie Williams, Little Mix, The 1975, Emeli Sandé, Bruno Mars y Skepta.



Bowie, que falleció por un cáncer el 10 de enero de 2016, a los 69 años, competirá por el premio al mejor álbum con The 1957 ("I Like It When You Sleep For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It"), Kano ("Made In The Manor"), Michael Kiwanuka ("Love & Hate") y Skepta ("Konnichiwa").



El músico británico, que publicó dos días antes de fallecer "Blackstar", un trabajo repleto de referencias simbólicas a la muerte, ya ganó en 1984 y 2014 el premio Brit al mejor artista del año.



El autor de "Starman" eclipsó la ceremonia del año pasado, que se celebró poco después de su deceso y en la que se le rindieron diverso homenajes.



En esta ocasión, es el favorito en las casas de apuestas para llevarse una vez más el reconocimiento al mejor artista masculino individual, categoría en la que también están nominados Craig David, Kano, Michael Kiwanuka y Skepta.



Leonard Cohen, fallecido a los 82 años en noviembre mientras dormía, compite también de forma póstuma en la categoría de mejor artista internacional.



El cantautor y poeta canadiense comparte nominación con Bon Iver (EE.UU.), Bruno Mars (EE.UU.), Drake (Canadá) y The Weeknd (Canadá).



En el apartado femenino, Anohni, Ellie Goulding, Emeli Sandé, Lianne La Havas y Nao compiten por el premio a la mejor solista británica, mientras que en el apartado internacional están incluidas Beyoncé, Christine and the Queens, Rihanna, Sia y Solange.



Como mejor grupo británico, competirán en los Brit las bandas The 1975, Bastille, Biffy Clyro, Little Mix y Radiohead, en tanto que en la categoría de conjunto internacional están incluidos A Tribe Called Quest, Drake & Future, Kings of Leon, Nick Cave & the Bad Seeds y Twenty One Pilots.