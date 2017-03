Coldplay sorprendió con un nuevo tema para festejar los 40 años de Chris Martin

El grupo británico Coldplay presentó el jueves un nuevo tema, "Hypnotised", una balada de piano para celebrar los 40 años de su líder, Chris Martin.



Será la primera canción del miniálbum "Kaleidoscope", que saldrá el 2 de junio. Tras un inicio melodioso con toques de campanilla, que recuerda a los islandeses de Sigur Ros, "Hypnotised" se transforma luego en una balada rock más clásica.



Chris Martin afirma en la letra que "nunca será un santo" y que es el amor el que lo ha salvado.



El video de la canción es una serie armoniosa de yuxtaposiciones de paisajes naturales en tonos pastel. "Kaleidoscope", explica Coldplay, es un trabajo "hermano" del último disco del grupo, "A Head Full of Dreams", publicado en 2015, donde había justamente un tema llamado "Kaleidoscope".



La playlist de este miniálbum incluye también "Something Just Like This", fruto de una colaboración con el grupo electrónico The Chainsmokers, y otros tres temas que no fueron revelados.



El grupo británico, que saltó a la fama planetaria con sus primer disco "Parachutes" (2000), había dado a entender que "A Head Full of Dreams" podía ser uno de sus últimos trabajos.



La banda está realizando actualmente un gira maratoniana por todo el mundo que los llevará a Asia a partir del 31 de marzo, antes de volver a Europa y América del Norte. Coldplay también participará el 6 de julio en el "Global Citizen festival" en Hamburgo, Alemania, un acto dedicado a la lucha contra la pobreza.



Coldplay ha vendido más de 100 millones de álbumes y ha sido recompensado con multitud de premios. Entre sus canciones más famosas figuran "Yellow", "Viva la Vida", "Clocks", "Princess of China" o "A Sky Full of Stars".