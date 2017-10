La banda Coldplay cerrará su gira mundial el 14 y 15 de noviembre en el estadio Único de La Plata , donde aprovechará para presentar su EP "Kaleidoscope", que contiene cinco canciones, entre ellas "Miracles", una colaboración con el rapero Big Sean.





El EP ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, fue producido por Rik Simpson junto con Daniel Green y Bill Rahko e incluye además la versión en vivo del hit "Something Just Like This" en colaboración con el dúo estadounidense The Chainsmokers.





Otro de los temas, A L I E N S, fue escrito junto a Brian Eno y coproducido por Eno y Markus Dravs, quien trabajó en la producción de discos de Arcade Fire, Mumford & Sons y Kings Of Leon.





Con los conciertos previstos para el 14 y 15 de noviembre, el grupo liderado por Chris Martin despedirá su gira "A head full of dreams" en el mismo sitio en donde la comenzó, el 31 de marzo de 2016.





coldplay 3



Previo a este cierre, Coldplay visitará Brasil con dos recitales, uno el martes 7 de noviembre en el Allianz Parque, de San Pablo, y el sábado 11, en Arena do Gremio, de Porto Alegre.





La banda británica, que encuentra su formación sólida con Jon Buckland en guitarra, Guy Berryman en bajo y Will Champion en batería, repasará las canciones del álbum que titula el show y además presentará "Kaleidoscope EP", que lanzará el próximo viernes.





Este nuevo material estará compuesto por cinco canciones, entre las que se incluyen "Something Just Like This", que cuenta con la colaboración de The Chainsmokers, y "Aliens", recientemente estrenada y cuyas ganancias serán donadas a Migrant Offshore Aid Station (MOAS), una ONG internacional que rescata inmigrantes.





"A head full of dreams" contiene 11 canciones, doce si se cuenta una pista oculta llamada "X marks the spot", con un estilo muy diferente a los que tenía el disco predecesor de Coldplay, el intimista "Ghost stories" (2014).





Según declaraciones recientes de Martin, este nuevo trabajo "suena como Oasis y Drake".