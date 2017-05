Chayanne regresa con un reggaetón

No es la primera vez que Chayanne le entra al género urbano, pues hace unos años grabó 'Humanos a Marte' con Yandel y ahora graba 'Qué me has hecho' junto ha Wisin.





Con este tema el cantante se une al movimiento del reggaetón, dejando el pop y el romanticismo de lado justo cómo lo hizo Luis Fonsi, quien con ayuda de Daddy Yankee llegó a la cima con 'Despacito'.





El movido tema forma parte de su siguiente disco que lleva por nombre 'En Todo Estaré'.





En video fue grabado en Universal Studios Orlando con escenografías que recrean un barrio en Nueva York, aquí te lo mostramos:





