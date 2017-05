Céline Dion cantando "Believe" durante la presentación de Cher

Céline Dion y Cher fueron, sin dudas, los platos más fuertes de la noche de los Billboard Music Awards. Para hacer la ceremonia aún más gigante, publicaron en la red un video donde se la ve a la artista canadiense cantando "Believe" y arengando a los periodistas que la esperaban, a unírsele.





Con motivo de los 20 años del estreno de la película "Titanic", Dion interpretó "My heart will go on", el tema central de la película protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. La leyenda canadiense emocionó a todos los presentes, quienes cantaron con ella y la ovacionaron de pie.





Otro gran momento fue el protagonizado por Cher, quien interpretó dos de sus grandes hits "Believe" y "If i could turn back time". Además, la icónica artista, referente de la cultura pop, fue galardonada con el Icon Award por sus casi 60 años en la industria musical.





Pero hubo un momento que redobló el furor que ambas, cada una por su lado, habían causado en las redes sociales.





Mientras Cher cantaba "Believe", Céline se encontraba en el backstage, junto a varios periodistas. La diva canadiense tuvo que detenerse para ver la presentación de su par, y cantar junto a ella y arengar a la prensa a hacer lo mismo.





Recordemos que en 2002, las leyendas de la música se encontraron y cantaron juntas en la gala de VH1 que reunió a divas como Whitney Houston, Marie J. Blige y Shakira.