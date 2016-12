Candelaria Tinelli se animó en 2016 a darle un tinte profesional a una de sus pasiones: cantar. La it girl empezó a mostrar su voz a través de las redes sociales pero fue en la apertura de Bailando 2016 cuando se presentó por primera vez en la televisión abierta y recibió muchísimos halagos con su versión de "Love me like you do" de Ellie Gouldin.

Además, su primer single, "Tiempo de amar", fue la cortina musical del show que conduce su papá, que ayer coronó a Peter Alfonso y Flor Vigna como campeones.

Esta semana, la hija de Marcelo Tinelli lanzó oficialmente su single en distintas plataformas y dio a conocer su nombre artístico... Lelé, como la llaman en su círculo íntimo.

"Ya en @applemusic y @spotifyarg Emoción absoluta, vamos por mas. ¡¡¡Estoy muy feliz!!!", escribió Cande en Instagram, etiquetando a Benjamín Amadeo, quien le ayudó a producir la canción, y a Guido Iannaccio, el novio de su hermana Micaela y manager de Tan Biónica.

¿Todavía no la escuchaste? ¡Clickeá acá!

https://play.spotify.com/track/4pLP3raQ25zovV5jjUG2Bi