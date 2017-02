Un trío musical que nadie imaginó: Camila Cabello, J Balvin y Pitbull unieron talentos en la canción "Hey Ma", que forma parte de la banda sonora de la octava película de Rápidos y Furiosos, "The Fate of the Furious", la cual se filmó en Cuba.

El nuevo trailer de la cinta presenta un adelanto de la pista, presta atención:

Embed FAST Squad ⛽ HEY MA! #F8 @pitbull @camila_cabello somos la banda sonora oficial de FATE OF THE FURIOS sound track !! Una publicación compartida de J Balvin (@jbalvin) el 24 de Feb de 2017 a la(s) 5:07 PST