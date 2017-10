Bruno Mars llega en noviembre a La Plata

El músico Bruno Mars presentará su disco "24k Magic" con un concierto que ofrecerá el sábado 25 de noviembre en el Estadio Único de La Plata , teloneado por los norteamericanos de DNCE en una noche esperada por los fans argentinos.





Mars nació en Honolulú, Hawai, dentro de una familia de músicos, comenzó a crear música desde una edad temprana y actuó en muchos escenarios de su pueblo natal a lo largo de su niñez realizando imitaciones.





Llegó a ser reconocido como artista en solitario después de prestar su voz y haber coescrito los coros para las canciones "Nothin' on You" de B.o.B, y "Billionaire" de Travie McCoy. También coescribió los éxitos internacionales "Right Round" de Flo Rida, "Wavin' Flag" de K'naan y "Fuck You!" de Cee Lo Green.





Mark Ronson - Uptown Funk ft. Bruno Mars



El 4 de octubre de 2010, lanzó su álbum de estudio debut "Doo-Wops & Hooligans" que cortó los singles "Just the Way You Are", "Grenade", "The Lazy Song" y "Marry You".





En el 2012 publico "Unorthodox Jukebox" que incluyó los singles "Locked Out of Heaven", "When I Was Your Man", "Treasure" y "Gorilla", mientras que el tercer CD "24K Magic" salio en el 2016.





En su carrera llegó a vender más de 170 millones de grabaciones a nivel mundial lo que lo hace uno de los artistas con más ventas, además Mars cuenta con 7 de sus canciones dentro de los sencillos más vendidos en el mundo.





Bruno mars



DNCE es la nueva sensación del funky rock dance bailable de los Estados Unidos y esta formado por el ex Jonas Brothers, Joe Jonas, Jack Lawless en batería y coros, el bajista Cole Whittle y y la guitarrista y corista JinJoo Lee.





Lawless fue baterista de la banda de rock alternativo Ocean Grove, mientras que Cole Whittle saltó a la fama como el bajista de la banda Semi Precious Weapons. Por su parte, JinJoo Lee, al igual que Lawless, había formado parte de la banda de apoyo de los Jonas Brothers, tocando la guitarra, y luego acompañó a Cee Lo Green y a Charli XCX.





Desde su disco debuto y un posterior EP, Jonas definió a la banda como: "lo que hacemos ahora es funk, dance y rock. Estas han sido nuestras fuentes de inspiración: Sly and the Family Stone, Earth Wind and Fire, etc... Nos hemos inspirado en todos estos grupos y hemos añadido nuestro propio estilo".