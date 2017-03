Brian May presentó el nuevo Monopoly de Queen

El guitarrista Brian May presentó con imágenes a través de las redes sociales una nueva edición del juego de mesa Monopoly, en esta ocasión basada en su banda Queen.





El tablero está presidido por una foto del grupo actuando en directo, alrededor de la cual están las casillas con las que se puede seguir la carrera del grupo.





Dicho recorrido por la historia de Queen comienza con su primer concierto en Imperial College en 1970 y llega hasta el último recital con Freddie Mercury en Knebworth en agosto de 1986.





Las fichas son una radio por "Radio Gaga", un ciclista por "Bicycle race", un robot por "News of the World", un martillo por "Hammer to fall", una aspiradora por "I want to break free" y la guitarra de Brian May.





"Hemos estado trabajando en el Monopoly de Queen durante un año. Y llegará a las tiendas en mayo. Estoy encantado, ha sido genial trabajar en esto. Esperamos que les guste", escribió el guitarrista.