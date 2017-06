Miguel Bosé "no cambiaría por nada" sus inicios en la música hace ya 40 años, cuando dice que "había entusiasmo, mucha atención y mucho mimo para los artistas" por parte de las disqueras.



"Hoy las casas discográficas los están tratado a las patadas y con un enorme desprecio", lamentó el superastro español en una entrevista con The Associated Press el miércoles. "Por eso han dejado de existir. ... Han creado su propio suicidio y está bien merecido".



Bosé habló vía telefónica desde Buenos Aires, donde se encontraba para dar un concierto como parte de su gira "Estaré". Este fin de semana tiene previstas actuaciones en Santiago de Chile y próximamente en España, donde recorrerá múltiples ciudades con su espectáculo antes de volver al continente americano para seguir su tour por Estados Unidos y México.



Al reflexionar sobre los cambios que ha atravesado la industria de la música y la forma en que ésta se consume gracias a las nuevas tecnologías, el intérprete de clásicos como "Amante bandido", "Te amaré" y "Los chicos no lloran" destacó el poder que hoy tiene el público en sus manos.



"En este momento los aristas van a ser seleccionados directamente por el público. ... El público decide quién tiene futuro", dijo Bosé. "Lo bueno es que la mayoría de los artistas nacen ya desde la web, desde las redes".



A quienes aspiran a una carrera musical les aconseja "que sean constantes, que sean coherentes y que trabajen. Trabajo, trabajo, trabajo".



Como filántropo, también les pide que no olviden sus raíces y siempre piensen en devolver y dar.



Bosé es uno de los cantautores más famosos de España. Ha lanzado 17 álbumes de estudio, ha vendido más de 30 millones de discos y ha visto más de 70 canciones suyas encabezar las listas de popularidad en América y Europa. Laureado con el Latin Grammy, fue nombrado Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación en 2013.



Su más reciente álbum, el disco en vivo "Bosé MTV Unplugged", debutó No. 1 el pasado octubre en nueve países (España, México, Estados Unidos, Colombia, Chile, Perú, Panamá, Argentina y Ecuador).



El padre de cuatro hijos, que recientemente compartió por primera vez una foto con sus pequeños en las redes sociales, dice tener una vida "espectacular" en Panamá, un país céntrico y accesible al que se mudó para poder estar siempre cerca de ellos cuando está de gira.