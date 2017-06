Backstreet Boys y un documental para conocer su mundo

¿Nostálgico por los noventas? ¿Con ganas de descubrir qué fue de la vida de una de las boy band más importantes del siglo XX? Entonces te recomendamos un documental que podés encontrar en Netflix : Backstreet Boys: Show´Em What You´re Made Of.

Durante la segunda mitad de los noventas y los primeros años del siglo XXI, Howie D, Nick Carter, Kevin Richardson, Brian Littrel y A. J. McLean (junto a otro quinteto británico de mujeres) dominaron buena parte de la escena pop y conquistaron el mundo a golpe de hit detrás de hit. Los Backstreet Boys tuvieron una carrera meteórica, aunque como suelen dictar las reglas del género para las boy band, eventualmente su popularidad llegó a su fin para darle lugar a una nueva generación. Pero a pesar de haber cumplido su ciclo, la química entre los cinco se mantuvo intacta, y por ese motivo ellos celebraron con todo el vigésimo aniversario del grupo, excusa que este documental toma para descubrir más sobre la vida de los músicos.

Aunque algo más grandes, más desgastados, visiblemente melancólicos, pero con un incondicional amor por la música, el film explora el costado más frágil de la banda, revelando que detrás de esa gigantesca maquinaria de pop hubo cinco cantantes que cumplieron un sueño colectivo. Y la magia de Backstreet Boys: Show´Em What You´re Made Of es que se trata de un excelente documental no solo para fans del grupo, sino también para aquellos que quieran descubrir por qué estos cinco jóvenes fueron los favoritos de toda una generación.