Así suena el primer álbum solista de Harry Styles

Harry Styles - Sign of the Times HarryStylesVEVO

Este 12 de mayo finalmente vio la luz el primer disco solista del cantante británico Harry Styles, titulado con el propio nombre del artista.El álbum creado por el músico de 23 años es uno de los lanzamientos más esperados de la temporada, considerando la enorme popularidad del ex miembro de One Direction y sus aspiraciones como cantante lejos del quinteto juvenil.Parte de la crítica ha ligado este trabajo de 10 tracks con creaciones de Queen y David Bowie (en Sign Of The Times), Pink Floyd (como en Meet Me In The Hallway), y ha comparado sus temas con clásicos del rock, como Sweet Creature y los sonidos de Blackbird (The Beatles). Otros medios han destacado la sensibilidad en las letras del músico y su capacidad de transmitir peso emocional en sus composiciones: un "cocktail de psicodelia, Britpop y baladas", como ha descrito Variety."Harry Styles no sólo quiere ser una estrella de rock , quiere ser 'la' estrella de rock", escribió revista Rolling Stone sobre esta nueva etapa en la carrera musical de Styles.Desde la vereda de la "prensa rosa", también se ha buscado en sus temas alguna alusión a sus famosos amoríos. Two Ghosts, de hecho, ya es conocida como "la canción de Taylor Swift", con quien tuvo una mediático romance hace algunos años. "Mismos labios/ Mismos ojos azules/ Misma camiseta blanca, un par de tatuajes más/ pero no eres tú y no soy yo/ Sabe tan dulce, parece tan real/ Pero no puedo tocar lo que veo/ No somos los que solíamos ser/ Somos solo dos fantasmas...", dice parte de la letra.El lunes recién pasado, Styles lanzó el videoclip de Sign of the Times, primer sencillo del disco, y donde aparece sobrevolando un acantilado hasta llegar al mar, donde incluso corre sobre el agua.El material, escrito por el artista durante una temporada en Jamaica, fue producido por el destacado Jeff Bhasker, quien ha trabajado junto a estrellas como (Kanye West, Fun).Fuente: La Tercera