Así se enteró el autor de "Por lo que yo te quiero" del plagio de la Mona Jiménez

Sigue el escándalo en torno a la Mona Jiménez tras ser citado a declarar ante la Justicia por supuesto plagio de su hit "Por lo que yo te quiero", que habría sido compuesto por José María "Chema" Purón, junto al grupo Mocedades.





Si bien el propio cantante cordobés confesó el delito y que está dispuesta a pagar la multa millonaria, todavía se encuentra a la espera del juicio que inició el cantante español. "La Mona siempre presentó la canción como propia y no hay dudas de que se trató de un plagio. No es que se trata de una letra parecida, es igual. Por el momento, el juez llamó a indagatoria a los que registraron la canción por el delito de defraudación", detalló la abogada del cantante afectado.





En este marco, el propio "Chema" Purón habló en Mañana Sylvestre, por Radio 10 y contó detalles de cómo se enteró del supuesto plagio por parte de La Mona. "Hace tres años fui a Argentina con la cantante Lucía Pérez, y en un show empecé a cantar el tema y me llamó la atención todo el mundo lo conocía. Ahí empiezo a indagar y me entero que había hecho éxito La Mona Jiménez y hasta la cantaban en las canchas de futbol, que era muy popular", detalló.





"Me puse feliz y contento porque un autor lo que quiere es eso: que sus canciones se hagan populares y sean conocidas. Pero después empecé a sospechar, porque de una canción que tiene éxito durante tantos años, no me llegó ni un peso", agregó.





Es así que Chema comenzó las gestiones legales hasta concretar la denuncia penal por plagio y defraudación. "Soy una persona pacífica y no quiero llevarme mal con los artistas. Pienso que puede ser que no supiera quien escribió. Lo que uno sí sabe es que no lo ha escrito él. El error fue ponerlo a su nombre y pensar que nunca nos íbamos a enterar", enfatizó.





"Él tuvo la mala suerte de que la canción se hizo un éxito. Me hubiera encantado celebrarlo juntos. No me gustaría estar en su lugar, no por la plata que tenga que devolver, sino por el hecho que tenés que reconocer que hiciste algo que a nadie le gusta. Hubiera preferido que nunca no lo hubiera hecho", completó.