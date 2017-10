Américo hizo bailar a todos con sus hits

Primavera a pleno y toda la alegría de Américo, uno de los cantantes del momento, fue lo que se vivió en los jardines del Grupo América, con la presencia de oyentes de FM Brava –organizadora de la presentación– en el marco de lo que ya se ha convertido en un clásico: Sube Zumba Brava, para que el ejercicio y la buena onda sigan siendo las motivaciones para sentirse mejor.





A minutos de comenzar su show, el famoso cantante charló con Diario UNO sobre sus vivencias en tierras mendocinas.





–¿Cómo fue el contacto con tu público el domingo, en el cierre de la maratón CONIN?

–Mendoza me ha recibido con un tiempo maravilloso, unos días hermosos. La maratón de CONIN tenía un trasfondo muy importante y eso hace bien, te llena mucho. Como lo dije ese día: totalmente canjeable una mañana de domingo a quedarse acostado. Y el resto ha sido muy bueno para mí, como el contacto con medios importantes y ahora presentarme aquí, en relación con FM Brava. Creo que lo único malo es que haya sido tan cortito el viaje (risas).





americo-3.jpg



–¿Cómo imaginaste el show en el predio del Grupo América?

–Primero que nada, superdesestructurado, tratando de mimetizarme, de amalgamarme con la gente que va a venir, disfrutar de la celebración y hacer mi mejor esfuerzo para que haya un clima de baile y de fiesta. Me voy a quedar para la zumba. No nos vamos a ver muy bien, pero empeño le vamos a poner (risas).





americo-2.jpg Américo en la redacción de Grupo América.



–¿Y en cuanto a la selección de temas?

–Vamos a hacer todos mis éxitos, pura cumbia para bailar, para moverse mucho con canciones como El embrujo, Te vas y por supuesto, voy a ir presentado algo del disco nuevo, Américo.





–¿Qué me podés contar de este nuevo trabajo?

–Es un disco hermosísimo –sé que la referencia es muy cercana (risas)– pero la verdad es que me siento muy feliz, muy conforme con la calidad de este disco. Lo hicimos invirtiendo todo: ganas, ánimo, tiempo, energía, economía. Fue hecho todo en Miami y el proceso fue precioso. El inicio fue el 2 de enero de 2016.





americo-10.jpg



–¿Más de un año en elaboración?

–Pasamos Año Nuevo allá y luego nos pusimos a trabajar desde cero, al juntarme con el productor, José Luis Pagan. Fue compartir ideas, pensar en las canciones, escribir algunas juntos.... Había días que no salía nada, pero nos íbamos a tomar un café o a comer algo.





–Es decir que el proceso fue muy disfrutable...

–Muchísimo. Después elegimos el repertorio y escuchar la etapa final fue fantástico, supermágico, al recordar que a veces no nos salía nada y luego teníamos plasmadas esas canciones hermosas. Además terminó participando gente maravillosa, como Humberto Gatica, Alberto Plaza, Pedro Capó y Rafa Esparza –que hicieron la canción Disparo al corazón de Ricky Martin–, Sarah Lenor –una artista norteamericana–, Yuri y el argentino Jorge Rojas. Hay distintos matices que hacen que este disco sea muy potente.





americo-7.jpg



–¿Lo vas a presentar oficialmente en Argentina?

–Es la idea. Ya hicimos una jornada de medios muy intensa entre Buenos Aires, Córdoba y ahora Mendoza. Es más, me invitaron a los premios Gardel. Donde lo hemos presentado en Latinoamérica nos ha ido muy bien. En Chile La duda, que fue el primer corte, se convirtió en una canción muy exitosa, está incluida en una teleserie y la gente la ha recibido con mucho cariño. El sencillo que dejamos aquí, 20 veces, ya lo han grabado varias bandas en Argentina.





–¿Eso no te molesta?

–¡No! Más que ponerme celoso o desesperarme por no ser yo quien está cantándolo, me pone muy contento, me da la sensación de que la canción anda muy bien. Yo les agradezco mucho a los artistas, incluso la han hecho en ritmo de cuarteto. Eso ayuda a que se difunda más el trabajo.





americo-15.jpg



–¿Cómo influyó tu papá en tu carrera?

–El también es artista e influyó muchísimo, primero al invitarme a cantar. También tuvo un rol muy educativo, con consejos muy importantes, quizá no tan técnicos, como disfrutar de la gente. Me presentó en los mejores escenarios en un comienzo, que era en la calle.





–¿Qué edad tenías?

–Nueve años. Ahí me regaló mucha personalidad y mucho amor por este trabajo, considerarlo y valorarlo mucho.