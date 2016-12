Alicia Keys cantó en vivo uno de los temas de su nuevo disco

La estrella y coach del programa The Voice, interpreró "Work on It" durante este viernes en el programa matutino Today: un tema coescrito con Pharrell Williams.La cantante norteamericana Alicia Keys fue como invitada a la edición de este viernes del programa Today. Y aprovechando su visita, la estrella del R&B interpretó en vivo uno de los singles de su nuevo disco, que lleva por título Here.Así, la coach del programa The Voice (EE.UU.) cantó por primera vez en vivo y en directo Work on It, uno de los sencillos que compone este nuevo material discográfico, a la venta desde noviembre. El tema, además, fue coescrito por Keys y el productor y cantante, Pharrell Williams.De este álbum ya se han lanzado oficialmente los singles Blended Family (What You Do for Love), estrenado en octubre pasado, además de In Common y Hallelujah, que forman parte de una edición de lujo de este sexto disco de estudio en su carrera.