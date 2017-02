Alex Ubago regresa con "Míranos"

Alex Ubago estrenó el viernes "Míranos", el primer corte del que será su nuevo álbum, con una letra "desgarradora".



La canción con la que ha roto el silencio creativo desde su álbum "Mentiras Sinceras" de diciembre 2012 es un tema de desamor con toques electro pop y Ubago al piano.



"Tengo canciones irreconocibles de Alex Ubago, vienen toques y tintes de actualidad por decirlo de alguna forma", dijo en una entrevista telefónica reciente con The Associated Press desde San Sebastián, España.



"También vas a encontrar temas con un tratamiento más clásico en el sentido de batería y guitarras, sonidos orgánicos, hay un poquito de todo, pero sí efectivamente hay una canción en la que hay sintetizadores y algunos arreglos un poquito más electrónicos dentro de mi radio".



El disco se grabó en Madrid en el verano de 2016 bajo la producción de Pablo Cebrián. Actualmente Warner Music afina los últimos detalles para su lanzamiento. Ubago, quien evitó revelar el título del disco, marca su regreso a España tras "Mentiras sinceras", el cual fue grabado en Italia.



Ubago creó la canción junto con Juan Mari Montes y César G. Ross con el deseo de contar una historia de ruptura.



"Es una letra muy desgarradora, los personajes que un día se amaron mucho pero terminaron muy mal, terminaron casi odiándose", dijo. "No es una historia que esté viviendo personalmente, pero creo que es una historia muy real".



El video de "Míranos", igualmente estrenado el viernes, fue grabado en San Sebastián, cerca de la casa de Ubago.



En el video aparecen imágenes de diferentes objetos que se destruyen mientras el músico originario del país Vasco interpreta la canción con su banda "de la forma más emotiva, más cruda y más desgarradora posible, porque creo que es como se tiene que grabar esta canción", señaló. "Representa un poco la letra de la canción a través de objetos".



Ubago debutó en 2001 con su álbum "¿Qué pides tú?" y ha sido artífice de éxitos como "Sin miedo a nada" o "Aunque no te pueda ver". En 2011 ganó un Latin Grammy al mejor álbum pop grupal junto a Jorge Villamizar y Lena Burke por "Alex, Jorge y Lena".



Cuando lanzó "Mentiras Sinceras", Pablo, su primer hijo con su esposa María Alcorta, tenía unos meses de nacido. El lanzamiento de "Míranos" lo pilla poco más de un año después del nacimiento de su segunda hija, Manuela.



"Todavía creo que mi cerebro está tratando de no pensar demasiado", dijo el músico galardonado con el Latin Grammy sobre el hecho de ser ahora padre de una niña. "Me considero una persona que siempre ha apoyado totalmente a la mujer como figura", agregó Ubago, quien está a favor de la lucha contra la violencia de género y dedica su canción "No estás sola" a las mujeres que han sufrido maltratos.



