Ale Ortega cantará en Roma

A pedido de sus fans italianos, y en medio de un viaje turístico por Europa, el cantautor mendocino Ale Ortega ofrecerá este jueves su primer concierto en Roma.





Es que el músico tiene en Italia su fans club, así como en otros países como en Chile y Uruguay. Al enterarse de su visita, Radio Blue Point de Roma organizó un showcase que se podrá seguir en vivo esta tarde a través del sitio web www.radiobluepoint.radiostream321.com





A las 17 comenzará una entrevista íntima y luego vendrá el concierto, basado principalmente en las canciones de su nuevo disco, Crecer, publicado en noviembre pasado por Warner Music Argentina.





"Este viaje tiene una gran finalidad turística, pero como en Italia tengo un club de fans y una radio que pasa mi música surgió en ellos la idea de hacer este concierto. Se dio y estoy muy feliz", cuenta Ale Ortega en comunicación con Diario UNO.





Y detalla que "lo organiza Radio Blue Point al mando de Roberta Frascarelli. A las 17 será la entrevista que se puede seguir vía streaming. Y a las 19 dará inicio el show".





Sobre el set list que ideó para la ocasión, el cantante anticipa que estará basado fundamentalmente en Crecer, aunque también hará temas de su disco anterior, "ya que Mi vida sin ti es mi canción que tiene una versión en italiano y se escucha mucho en este país, ya que acá también tuvo mucho éxito la novela Dulce amor".





El artista habla acerca de ese corte de difusión de su disco anterior que sonó en la telenovela protagonizada por Sebastián Estevanez, Carina Zampini y Juan Darthes, hace dos años y que tuvo su adaptación para la teleaudiencia de Italia.





Y, como no podía ser de otra manera, Ale Ortega interpretará hoy Mi vida sin ti en italiano, con un invitado especial: el cantante Walter Sciortino, quien hizo la traducción y además colaboró en la letra de uno de los temas del último CD del mendocino: Regresa a mí.





La felicidad de Ale Ortega pasa también por llegar a tener su primer contacto "face to face" con sus seguidores italianos. "No dejan de sorprenderme a cada paso, es maravilloso poder conocernos personalmente", dice.





En este sentido, explica que quien está al frente de su club de fans en Roma es Soledad Rojas, cantante italiana que escuchó su primer disco en internet y se apasionó con sus canciones.





"Cuando en 2008 lanzo mi primer disco, lo hago a través de My Space y entre las primeras personas que allí empezaron a escuchar mi música fue Soledad. Así pude conocerla, ella también es cantante, nos hicimos muy amigos a la distancia".





Y, como la imagen va de la mano con su música, Ale Ortega se preocupa mucho por el vestuario de sus presentaciones. Este show no fue la excepción. Y revela que esta tarde lucirá un traje de etiqueta diseñado especialmente para él por un modisto y sastre de renombre en Italia.





Ernesto Gasbarrone es un diseñador y sastre de la vieja escuela en Italia y de gran prestigio que vestirá a Ortega para su primer concierto en Italia. "Soledad Rojas lo contactó. Ernesto aceptó inmediatamente y apenas llegué a Roma me fui a su atelier a que me tome las medidas", afirma el artista mendocino.

Y completa rebalsado de entusiasmo: "Me ha hecho un traje exclusivamente para mí con una tela italiana increíble. Los italianos son muy cálidos y me han tratado de maravilla. La verdad que estoy viviendo un sueño. La vida me sorprende a cada instante".





Ale Ortega tiene planificado volver a Italia en unos meses con una gira armada en la que visite además otros países europeos. "Vamos a ver, esa es mi idea, pero vamos de a poco", advierte, ya que su primer objetivo para el 2017 a punto de iniciar es "recorrer mi país, Argentina, con Crecer".





Además, el cantautor volverá a llevar su música a Chile y Uruguay durante el año que viene.