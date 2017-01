Adele actuará en los Grammy

La estrella británica Adele cantará en directo en la 59 edición de los premios Grammy, anunció hoy la Academia de la Grabación de Estados Unidos por medio de un comunicado.



Ganadora de diez premios Grammy, Adele abordará sobre el escenario uno de los temas de su último álbum, "25".



Con esta actuación, la cantante podrá resarcirse de la mala suerte que tuvo en la ceremonia del año pasado, cuando su interpretación de "All I Ask" sonó desafinada, por momentos, debido a un problema técnico.



"El micrófono del piano se cayó a las cuerdas, eso era lo que se oía como una guitarra. Por eso sonó fuera de tono", explicó la artista en su cuenta de Twitter un día después de la gala.



Adele atesora cinco nominaciones para esta edición de los Grammy: álbum del año y mejor disco de pop vocal (ambos por "25"), y grabación del año, canción del año y mejor actuación de pop solista (las tres categorías por "Hello").



Adele se unió de esta forma a Metallica, John Legend, Carrie Underwood y Keith Urban, cuya actuación en los Grammy se anunció esta semana.



La ceremonia, conducida por el humorista británico James Corden, se llevará a cabo el 12 de febrero en el Staples Center de Los Ángeles y será emitida en Estados Unidos en directo por la cadena CBS.



Dos días antes de la gala se celebrará un homenaje a Tom Petty, quien recogerá el premio a la Persona del Año durante una velada que contará con actuaciones de artistas como Foo Fighters, Don Henley, Norah Jones, Kings Of Leon, Randy Newman, Jeff Lynne, Jackson Browne, Elle King, Regina Spektor y The Bangles, entre otros.



Fuente: EFE