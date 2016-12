Después de la reciente muerte de George Michael –tenía 53 años cuando murió en su casa la noche de Navidad, por un problema en el corazón−, la cantidad de streams de sus canciones se dispararon: según Spotify, los streams de su música solista aumentaron un 3158% en todo el mundo. Los cinco temas más reproducidos de Michael y su grupo Wham! son Last Chistmas, Careless Whisper, Faith, Freedom! '90 y Wake Me Up Before You Go-Go.

Los datos se obtuvieron a través de la comparación de las reproducciones del lunes con las del día anterior (25 de diciembre).