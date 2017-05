En 1980, un 16 de mayo, se estrenaba la inolvidable película de Alan Parker, "Fama", un film que ganó el Premio Oscar en 1981 a la Mejor música , y la Mejor Canción por el simple Fame, y la película fue ganadora del Premio Bafta 1981 al Mejor sonido y del Globo de Oro 1981 a la Mejor canción original por Fame, claro. Debido a este rotundo éxito , generó una serie de televisión del mismo nombre que tuvo gran recepción por cinco años entre 1982 y 1987, siendo una de las más exitosas de aquel tiempo, y algunos de los actores protagonistas, por ejemplo Gene Anthony Ray como Leroy, Lee Curreri como Bruno Martelli, o Debbie Allen como la profesora Lydia Grant repitieron éxito en la serie. Otros personajes de la película aparecieron también en la serie, pero con distintos actores al film. El personaje de Coco, que en la película encarnara Irene Cara, en la serie fue interpretado por Erica Gimpell, y hasta se lanzó una remake en 2009, que repetía aquella experiencia de varios estudiantes de una escuela de baile en Nueva York. Chicos que llegaban dispuestos a conseguirlo todo, y como en un punto esa obsesión por la fama y el éxito podía meterlos en un camino de autodestrucción.

Fame de Alan Parker, estrenaba un 16 de mayo de 1980, y fue un éxito que perdura en la memoria de quienes crecieron en los ochenta, quienes estaban encantados con lo que sucedía en el interior de la Academia de artes escénicas de Nueva York, mostrando por etapas, como transcurrían los progresos en las carreras de varios de sus aspirantes a estrellas, y en la música logró un hecho sin precedentes en la historia de los Premios de la Academia, porque dos canciones de una misma cantante y una misma película, fueran nominadas en la misma edición para el Oscar a la Mejor Canción Original. Las nominaciones fueron para: Out here on my own , y claro, Fame, ambas fueron interpretadas por Irene Cara, pero la que se llevó la estatuilla fue Fama, luego Irene Cara repetiría el éxito y el Grammy con Flashdance, pero esa es otra historia.