Ingresamos a otro espiral retro , esos que tanto nos gustan y tan bien suenan , cada día en el 98.1 de Fm Ayer y aquí en Diario Uno, te contamos que un 07 de agosto 37 años atrás, John Lennon y Yoko Ono comenzaban la grabación del álbum: 'Double Fantasy, el último disco del genial Beatle Rockero. En la historia postbeatle, Lennon buscó en la terapia primal del doctor Janov, superar el trauma por la pérdida de su madre , y eso se notó en su desgarrador primer disco en soledad : "Plastic ono band´´. El primer álbum de una trilogía confesional que seguiría con el simple ´´ Power the people´´, y el inolvidable "Imagine´´. Después, John se instalaría en New York y cultivaría amistades no deseadas por el estado americano como el activista John Sinclair, se motivó con canciones políticas y aumentó la negativa del estado norteamericano a otorgarle su visa de trabajo, y podemos decir que su turbulenta vida privada , era el lugar que lo transformaba en un hombre de carne y hueso. Tuvo su " fin de semana perdido", volvió con Yoko , fue padre de Sean y después de cinco años alejado del rock, un 07 de agosto del 80, Lennon empezó a armar Double Fantasy, disco por el que una semana más tarde, John y Yoko publicaron una declaración que anunciaba su reaparición y que el tema para su siguiente álbum sería "la exploración de las fantasías sexuales entre los hombres y las mujeres".

Una vez que el mundo supo que Lennon había regresado, casi inmediatamente, el productor de aquel disco Jack Douglas, empezó a recibir llamadas telefónicas de directivos de empresa discográficas, incluyendo una de Columbia Records, quienes le dijeron que "Cualquier cosa que John quisiera por ese disco, se la darían. Mientras tanto, en el estudio Hit Factory, luego de escuchar los demos de John por primera vez, comenzó el trabajo con dos Cheap Trick, el baterista Bun E. Carlos, y el guitarrista Rick Nielsen , ellos tocaron en las pistas de 'I'm Losing You' y 'I'm Moving On''. Pero el período de aquellos con los Lennon no duró mucho, porque Yoko le dijo al productor que se deshiciera de ellos, ya que sentía que, sólo "conseguían un paseo gratis sobre los pantalones de John!". Es más, por insistencia de Yoko, la versión de ensayo de 'I'm Losing You' no fue editada en el álbum Double Fantasy, y no apareció oficialmente hasta 1998 cuando tuvo lugar en el box set de cuatro Cds de la "Antología de John". Por una extraña coincidencia, los dos miembros de Cheap Trick se habían desprendido de una sesión de grabación producida por George Martin, el célebre productor de Los Beatles , y también estuvo presente en aquella sesión el gran bajista Tony Levin.