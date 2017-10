El pasado 23 de octubre festejamos los 66 de Charly Garcia, ahora celebramos que un 28 de octubre de 1982, justo 35 años atrás, publicaba el primero de sus discos como solista, y también, el primero de una serie brillante e inspirada de discos, que , en los ochenta, marcarían la carrera del bigote bicolor, y a toda una generación que creció, al amparo de su creatividad, su originalidad, y su locura.

Charly en su etapa post Serú, debutaba con toda la gloria , y él, como la mayoría de los artistas que habían comenzado a tocar y grabar en los comprometidos años 70, vivió y jugó, con los cambios que se dieron en el rock mundial a finales de esa década. Garcia tenía claro que su nueva ruta solista implicaba un desafío no exento de peligros, y trató de sumar a su modo, lo que llegaban desde Londres, con acordes post punks en plan new wave o pop new romantic, y desde New York, dónde la música disco daba sus últimos coletazos, y aparecía el rap. Todas esas movidas, rompieron los paradigmas que se tenían hasta el momento, y aquí, muchos fans acusaron a sus artistas favoritos de venderse ante propuestas que ellos llamaban "comerciales", sin entender ese paso necesario hacia la modernidad. Pero Charly avanzó con paso firme entre las nuevas tendencias, y además de su propio sonido, produjo el primer álbum de Los Abuelos de la Nada y en 1983 haría lo propio con el de Los Twist. Casi en el final de 1982 , vivíamos el punto de arranque, en plan solista, de esa transformación artística constante que fue la carrera de Charly, algunas modificaciones "modernosas" serían mucho más marcadas en Clics Modernos que llegaría en el final del 83, pero hoy nos toca el modelo 82, el de Yendo de la cama al living, disco en el que, como siempre, aparecía la sensibilidad especial de Charly García , "esa gran antena social argenta", que aportaba el sonido y la lírica justa, a un cambio de época, el que marcaba el fin de la dictadura y el retorno de la democracia, momento en el que Charly deseaba que la alegría no fuera sólo brasilera.